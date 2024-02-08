Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor. Paranız buhar olabilir. Hemen kontrol edin

Bankalar uzun zamandır işlem yapılmayan hesaplarla ilgili uyarı yaptı. Tüm müşterileri uyaran bankalar hareketsiz hesaplardaki paralar 31 Mayıs'a kadar çekilmesi gerekiyor.

Eğer 31 Mayıs’a kadar 10 yıldır işlem yapılmayan hesaplar ve paralar var ise paralar TMSF’ye aktarılacak.

E-DEVLETTEN HEMEN KONTROL EDİN

e-Devlet aracılığıyla banka sorgulama yapıp tüm banka hesaplarınız çıkıyor. Ardından hangi bankada ne kadar paranız olduğunuzu görebilirsiniz.

UZMANDAN FLAŞ AÇIKLAMA

Bir televizyon kanalında konuyla ilişkin açıklama yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, “Bu parayı alma şansınız var. 10 yıl ile birlikte bankalar bunu internet adreslerinde paylaşıyorlar. Birçok ciddi bedeller de bu şekilde bankada kalabilir.

Düşük bedeller de kalabilir. 1 liranız bile olsa mutlaka onun peşine düşün. Özellikle vefat eden yakınları ile alakalı vatandaşlarımız mutlaka bunu takip etsinler” dedi.