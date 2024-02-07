Özgür Erdursun kademeli emeklilik bekleyenlere kara haberi verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Erdursun kademeli emeklilik bekleyenlere kara haberi verdi
Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar için bir çıkış yolu olarak görülen “kademeli emeklilik” düzenlemesinin yerel seçimlerde gündeme gelmeyeceğini açıkladı.

Özgür Erdursun, geçen yıl Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin ön plana çıktığını, ancak bu yıl 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde “kademeli emeklilik” düzenlemesinin tartışılmadığını belirtti.

EYT düzenlemesine göre emekli olamayanların kademeli olarak emekli olmasını sağlayacak bir düzenleme beklediklerini söyleyen Erdursun, bu konuda umutlu olmadığını ifade etti.

Gazeteci Bahar Feyzan’ın Youtube kanalında konuşan Erdursun, “Bu bir yasal haktır. Ancak bu hakkın yakın zamanda verilmesini beklemiyorum. Belki bir sonraki Cumhurbaşkanı seçimi öncesi daha çok konuşulur. Bu seçimde siyasilerin ilgisini çekmiyorsa, bir dahaki seçimde daha çok ilgi görür.” dedi.

Erdursun “Bu konu daha çok Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde önem kazanıyor. Ayrıca birkaç yıl içinde ülke ekonomisi iyileşirse, bu durumdaki insanlar taleplerini daha kolay dile getirebilirler. Şu anda ‘Hükümet normal emeklilere bile zam yapamıyor, size mi hak tanıyacak!’ gibi bir algı var.” diye konuştu.

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