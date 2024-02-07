Emekli olunca ne kadar maaş alırım? e-devlette erişime açıldı

Emeklilik için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) her ay işveren tarafından primler yatırılıyor. Bu primlerin toplamı 3600 günü aştığında çalışan herkes ne kadar emekli maaşı alabileceğini e-devlet’en görebiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları yüzde 37.57'den yüzde 49.25'e çıkarılıp ve karar geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Dün SSK'lılar bugün ise Bağ-Kurlular maaş farklarını hesaplarında görebildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN LİRA OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla en düşük emekli maaşı 7500 TL’den 10 bin TL’ye yükseltildi.

Yüzde 33'lük en düşük maaş artışı sonrasında kök maaşlarda da yüzde 49.28 oranında artışa gidilme kararı alındı. Başka bir deyişler örnek olarak kök maaşı 4500 TL olan birisi 6412 TL kök maaşı hak ederken 257 TL’de ek ödeme almaya başlamış olacak.

Yani emeklinin ek ödeme dahil kök maaşı 6669 TL’ye yükselmiş oldu.

Fakat en düşük emekli maaşı 10 bin TL olduğu için arada kalan tutar olan 3331 TL’yi devlet ödüyor.

SSK VE BAĞ-KURLULARIN KÖK MAAŞI NASIL BULUNUR?

10 bin TL en düşük emekli maaşı alanlar kök maaşı bulmak için farklı yöntemleri kullanması gerekiyor.

SSK'dan emekli olanlar için e-Devlet'e giriş yapıp arama kısmına 4A Emekli Aylığı yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklamalı.

Açılan sayfada "Detay" kısmına tıklayıp açılan pencerede en alt kısımlarda yer alan "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 10 bin TL’den çıkarması gerekiyor. Böylece kök maaş ek ödeme dahil ortaya çıkıyor.

Bağ-Kurlular ise e-Devlet'e girip arama bölümüne "4B Emekli Aylığı" yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.

Açılan pencerede "4B Emekli Aylık Bilgilerinize ait barkodlu belge almak istiyorsanız tıklayın" kısmına tıkladıktan sonra gelen pencerede SGK'ya ait döküm görülecektir.

Sayfanın en alt kısmında "Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı" yazan yerin karşısındaki rakamları 10 bin TL’den çıkarınca kök maaşınızı ek ödeme dahil ulaşabilirsiniz.