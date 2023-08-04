Bankada parası olanlara kötü haber geldi

Bankaların vadeli mevduat hesaplarına uyguladığı faizlerde düşüş devam ediyor. Üç aya kadar vadeli hesaplarda mevduat fazi yüzde 30'un altına geriledi.

Bankada parası olanlara kötü haber geldi

Bankalardaki mevduat faizleri düştükçe düşüyor. Üç ay kadar vadeli hesaplarda mevduat fazi yüzde 30'un altına düştü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, geçen haftaki enflasyon sunumunda ‘sadeleşme’ adımlarıyla mevduat faizlerini düşürdüklerini söylemişti. Düşüş bu hafta da devam ediyor.

TCMB verilerine göre, mevduatların en ağırlıklı olduğu bir-üç ay vadeli TL hesaplarda ortalama faiz yüzde 29,3’e geldi. Geçtiğimiz dönemde bu vadedeki faizler yüzde 42’yle 23 yılın zirvesine çıkmıştı.

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