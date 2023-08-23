Bankalar KKM’yi telefondan ve internetten sildi. 2 yıldır hazinenin kanını emdi, fakirden alıp zengine verdiler

Merkez Bankası’nın KKM’ye getirdiği sınırlamalardan sonra, mobil ve internetten hesap açma uygulamaları sonlandırıldığı ortaya çıktı.

Bankalar KKM’yi telefondan ve internetten sildi. 2 yıldır hazinenin kanını emdi, fakirden alıp zengine verdiler

Resmi Gazete’de hafta sonu yayımlanan Merkez Bankası tebliğleriyle Kur Korumalı Mevduat’ı (KKM) azaltacak düzenlemeye gidilmişti.

Söz konusu karara göre, sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan KKM’ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi.

Merkez Bankası’nın açıklamasından sonra KKM’nin bu uygulamayla sınırlandırılacağı anlaşılıyordu.

Ekonomim’den Şebnem Turhan’ın haberine göre, Merkez Bankası’yla bir araya gelen bankacılık sektörü ilk hamle olarak mobil ve internet şubelerinden döviz dönüşlü KKM hesabı açılmasına son verdi. Şubelerden bu hizmet devam ederken bankacılık sektörü kaynakları tasarruf sahibini ikna için mobil uygulamadan kaldırıldığını söyledi.

İKİLİ FAİZ UYGULANABİLİR

Bir başka bankacılık sektörü kaynağı ise yeni dönemde ikili bir faiz uygulanması ihtimali bile olduğunu işaret etti. Hiç KKM’ye hiç girmemiş sadece TL mevduat müşterisi olan tasarruf sahiplerine düşük faiz, KKM vadesi dolana ise TL vadeli mevduata cezbedebilmek için yüksek faiz verilebileceğini vurgulayan kaynak, bankaların bu hesapları yapmaya başladığını anlattı. Bir diğer sektör yetkilisi, düz TL vadeli mevduatı olan tasarruf sahibinin düşük faiz verilmesi durumunda karşı çıkacağını ve onun da KKM’ye yönelme riski bulunduğuna dikkat çekti.

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