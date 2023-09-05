İktidar ‘kurtarıcı’ olarak gördüğü KKM’den kurtulmaya çalışırken vatandaş dolara sığındı

Türkiye Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı mevduatın (KKM) büyüklüğünü azaltma hedefini belirledikten ve güçlü faiz artışları gerçekleştirdikten sonra, bankalar TL hesaplar için ödedikleri faizleri artırdı. Ancak Reuters'a bilgi veren bankacılar, döviz cinsinden olan KKM hesaplarından çıkan paraların çoğunun hala TL yerine dövize dönüştüğünü belirtiyor. Bir bankacı, geçen hafta vadesi dolan döviz cinsinden KKM hesaplarının yüzde 80'ine yakınının yeniden KKM olarak açıldığını, çıkanların büyük bir kısmının ise dövize geçtiğini ifade etti.

YATIRIMCILARIN 3'TE İKİSİ DÖVİZİ TERCİH EDİYOR

TCMB, bankaların KKM hesaplarını azaltmaları için düzenlemeleri iki hafta önce açıkladı, ancak Reuters'a bilgi veren dört bankacılık kaynağı, bankaların stratejilerinin hala netleşmediğini ve mevduat tercihlerinin önümüzdeki haftalarda değişebileceğine dikkat çekti.

Üç bankacının bilgisine göre, döviz cinsinden KKM hesabı açan ve ağustos ayı içinde vadesi dolan mevduat sahiplerinin yaklaşık üçte ikisi dövize geçerken, geri kalanı TL mevduatını tercih etti.

Bankacılar, özellikle bireysel KKM sahiplerinin dövize yöneldiğini, kurumsal müşterilerin ise vergi avantajları nedeniyle vadesi dolan KKM hesaplarını TL'ye çevirdiklerine dikkat çekti.

Faiz artışının ardından KKM hesaplarının seyri, yeni ekonomi yönetiminin performansının bir göstergesi olarak yabancı yatırımcılar tarafından da yakından izleniyor.

Bu bağlamda, KKM'den çıkan paranın dövize mi yoksa TL olarak mevduat hesaplarında mı kalacağı büyük önem taşıyor. Bu performansın en önemli göstergelerinden biri de toplam KKM büyüklüğünün ağırlığını oluşturan döviz cinsinden KKM hesap sahiplerinin TL'yi tercih edip etmeyeceği olacak.