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Resmen başvuruldu. Bankalar kâr payı dağıtacak

Yüzde 400'ün üzerinde rekor kârlara imza atan bankalar kâr dağıtımı yapmak istiyor. İşte bu talep BDDK'ya iletildi. Geçmiş yıllarda kâr dağıtımıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan BDDK bu yıl "dağıtma sermayene ekle" yönünde mi tavsiyede bulunacak, yanıt aranıyor.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 15:32
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Bankalar kâr payı dağıtacak.Resmen başvuruldu

Resmen başvuruldu. Bankalar kâr payı dağıtacak
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Bankaların bu yılki kârı uçuşa geçti, yüzde 400'leri aştı. Hal böyle olunca da bankalar BDDK'nın kapısını çaldı. Haberi ise faiz haberlerinin sızdırıldığı Reuters verdi. İşte Reuters'in haberine göre, enflasyonun yıl içinde yüzde 85'leri aştığı 2022'de enflasyona endeksli tahvillerin katkısıyla rekor kârlar açıklayan Türk bankaları, BDDK'ya, bu yıl kâr dağıtımı yapmak istediklerini iletti. BDDK ise, bankaların bu isteğini değerlendirmeye aldı.

Habere göre, konuya yakın üç bankacılık kaynağı, bankaların bu yılki kârından dağıtım yapmak istediklerini belirterek, bankaların bununla ilgili taleplerini BDDK'ya ilettiklerini ve görüştüklerini söyledi. Özellikle özel bankalar, kâr payı dağıtma yönünde isteklerinin olduğunu kaydetti.

Haberle ilgili değerlendirmelerde bulunan bir kaynak ise, BDDK'nın sektörün kârlarına bakışının, "dağıtma, sermayene ekle" yönünde olduğunu söyledi.

BDDK, bankaların kâr dağıtımı ile ilgili her yıl tavsiye kararı alırken, son yıllarda ise kârın sermayeye eklenmesi yönünde kararlar alıyordu.Bankacılık sektörünün kârı yıllık bazda yüzde 408 artmıştı.

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