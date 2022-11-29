Bankaların net kârı dudak uçuklattı. TCMB'den ucuza al vatandaşa yüksekten sat

Merkez Bankası'ndan düşük faizle para al daha sonra vatandaşa yüksek faizle parayı sat. İşte böyle olunca bankaların karları uçtu. Bu rakamlar BDDK'nin raporlarında yer aldı. O rapora göre bankaların net kârı ekimde yüzde 443,9 arttı. Bankacılık sektörünün net kârı ekimde yıllık yüzde 443,9 artışla 49 milyar 748 milyon TL olarak gerçekleşti.

BDDK, bankacılık sektörünün ekim ayı raporu yayımladı. Bankacılık sektörünün net kârı eylülde geçen senenin aynı ayına göre yüzde 443 artışla artışla 49 milyar 748 milyon TL'ye yükseldi.

Sektörün ekim sonu itibarıyla dönem net kârı ise yüzde 408 artışla 335 milyar 918 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

13,4 TRİLYON AKTİF BÜYÜKLÜK

BDDK verilerine göre, ekimde bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 13 trilyon 452 milyar 845 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2021 sonuna göre 4 trilyon 237 milyar 382 milyon lira artış kaydetti.

Bu dönemde, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 43,5 artarak 7 trilyon 35 milyar 46 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 50,2 yükselerek 2 trilyon 218 milyar 130 milyon liraya çıktı.

SORUNLU KREDİLER

Kredilerin takibe dönüşüm oranı ekim itibarıyla yüzde 2,23 seviyesinde gerçekleşti.Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, ekimde 2021 sonuna göre yüzde 57,4 artarak 8 trilyon 347 milyar 575 milyon liraya yükseldi.

SORUNLU KREDİDE TCMB'DEN FARKLI RAKAM GELDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın ikinci finansal istikrar raporuna göre sorunlu kredi rakamları BDDK'nin rakamlarıyla farklılık gösterdi. TCMB'nin sorunlu kredi miktarı açıklamasında geri ödenmeyen paralar 772 milyar liraya ulaştığı belirtilmişti. Raporda sorunlu kredilerin toplam kredi hacmi içerisindeki payının eylül ayında yüzde 11,3 olduğu aktarıldı.