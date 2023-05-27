Bankalarda doların fiyatı seçim öncesi uçtu. Bakın doları kaçtan satıyorlar

Yarın gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi bankalarda doların fiyat uçtu gitti. Bankalarda doların kuru Merkez Bankası'nın kurunu 3-4 lira solladı, makas iyice açıldı.

Bankalarda doların fiyatı seçim öncesi uçtu. Bakın doları kaçtan satıyorlar

Seçim ikinci turu öncesinde bankaların dolar satış rakamlarını görenlerin dudakları uçukladı. Çünkü 23-24 lira bandına ulaşmıştı. Seçim öncesi son işlem gününde dolar, Resmi kurda bile tüm zamanların rekorunu kırarak 20.47 seviyesini gördü.Yine de dolarde resmi kur ile bankalardaki kur arasındaki makas iyice açıldı.

Bu verilere göre TL dolar karşısında seçimlerin ilk turu öncesine göre yüzde 2,1 değer kaybederken, depremden bugüne yüzde 5,9, yılbaşından bugüne ise yüzde 6,4 kayıp yaşadı. TL’nin son dönemdeki yataya yakın seyrine rağmen son 5 yıllık kayıp ise yüzde 80 seviyesinde.

Serbest piyasada haftalardır 20 TL’nin altında olan dolar/TL kuru, Kapalıçarşı’da seçim öncesi dönemde 23-24 TL’lere yaklaşan fiyatlar görülmüştü.

Saat 20.35 itibarıyla ise doların alış fiyatı 19,7 seviyesinde.

Bankaların döviz kurlarına bakanlar ise dudakları uçukladı. Çünkü 23-24 lira bandındaydı.Bir anlamda "dolar almayın" ya da "alamayın" deniyor İşte bankalardaki dolar fiyatları.

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