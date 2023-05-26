Merkez Bankası’nın dolar kuru 20 liranın üzerine çıktı

Dolar kuru serbest piyasada sabah saatlerinde 20 lira seviyesini aşmıştı, Dolar, bankalararası piyasada da 20 liranın üzerini gördü.

Merkez Bankası’nın dolar kuru 20 liranın üzerine çıktı

Dolar kuru, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan önceki son işlem gününde bankalararası piyasada 20 lira seviyesini aştı.

Dolar/TL, sabah seansında 20,47'ye kadar yükselerek rekor kırdıktan sonra, Türkiye'deki piyasaların açılmasıyla 20 seviyesinin altına gerilemişti.

Dolar/TL, saat 11.20 itibarıyla yeniden 20 lira seviyesinin üzerine çıkarak 20,02 seviyesine yaklaştı.

SEÇİMDEN ÖNCE 19,58 SEVİYESİNDEYDİ

Dolar kuru, perşembe gününü 19,92'den, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerden önceki son işlem gününü ise 19,58'den tamamlamıştı.

Kapalıçarşı'da ise dolar kuru 21 liranın, Euro kuru ise 22,5 liranın üzerinde.

Bankalarda ise bir banka hariç Türkiye'nin en büyük bankalarının hepsinde dolar/TL, 21,50-22,00 seviyesinden alınıyor.

Seçimler nedeniyle oluşan belirsizlik, Merkez Bankası'nın kararlarıyla dolar satışında uygulanan baskılar, kurda yükseliş beklentisiyle artan talep ve yüksek cari açık ile dış ticaret açığına rağmen Merkez Bankası rezervlerinin tükenme noktasına gelmesi, kurun yükselmesine neden oluyor.

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