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9 ilde bankaları dolandıran şebekeye operasyon

İstanbul merkezli 9 ilde usulsüz işlem yaparak bankaları 100 milyon lira dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 10:13
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Bankaları dolandıran şebekeye 9 ilde operasyon

9 ilde bankaları dolandıran şebekeye operasyon
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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, pos cihazları aracılığıyla usulsüz işlem yaparak bazı bankaları dolandıran bir şebeke olduğunu tespit etti.

Ekipler, 31 şüphelinin İstanbul, İzmir, Adana, Tekirdağ, Kocaeli, Uşak, Batman, Elâzığ, Tunceli'de kaldığı adreslere eş operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 31 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı.

Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda 8 pos cihazı, çok sayıda farklı bankalara ait kredi kartları, 400 bin lira, 49 sikke, 3 av tüfeği, 2 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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