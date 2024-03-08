Bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri belli oldu! Faizler 22 yılın zirvesinde

Bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri belli oldu! Faizler 22 yılın zirvesinde
Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası verilerine göre, TL mevduat faizlerinin ortalama getirisi yüzde 53 seviyesini aşarak, son 22 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bu yükseliş, önemli bir eşiği daha aşmış durumda. Mevduatların büyük bir kısmını oluşturan 1-3 ay arası vadeli mevduatlarda faiz oranı yüzde 53,3 ile Nisan 2002 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Peki, bankaların TL mevduat faizlerinde son durum ne oldu? İşte yeni faiz oranları ve faiz getirileri...
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Bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri belli oldu! Faizler 22 yılın zirvesinde 1

Halkbank

Faiz oranı: Yüzde 35

Net getiri: 29.071 TL

Vade sonu ödeme: 1.029.071 TL

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Bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri belli oldu! Faizler 22 yılın zirvesinde 2

Vakıfbank

Faiz oranı: Yüzde 43

Net getiri: 35.715 TL

Vade sonu ödeme: 1.035.715 TL

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Bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri belli oldu! Faizler 22 yılın zirvesinde 3

Akbank

Faiz oranı: Yüzde 48

Net getiri: 39.868 TL

Vade sonu ödeme: 1.039.868 TL

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Bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri belli oldu! Faizler 22 yılın zirvesinde 4

Garanti BBVA

Faiz oranı: Yüzde 42

Net getiri: 34.885 TL

Vade sonu ödeme: 1.034.885 TL

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Bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri belli oldu! Faizler 22 yılın zirvesinde 5

Türkiye Finans

Faiz oranı: Yüzde 45

Net getiri: 37.377 TL

Vade sonu ödeme: 1.037.377 TL

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Bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri belli oldu! Faizler 22 yılın zirvesinde 6

Anadolubank

Faiz oranı: Yüzde 47

Net getiri: 39.038 TL

Vade sonu ödeme: 1.039.038 TL

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Bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri belli oldu! Faizler 22 yılın zirvesinde 7

Yapı Kredi Bankası

Faiz oranı: Yüzde 43

Net getiri: 35.715 TL

Vade sonu ödeme: 1.035.715 TL

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Bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri belli oldu! Faizler 22 yılın zirvesinde 8

Odea

Faiz oranı: Yüzde 47

Net getiri: 39.038 TL

Vade sonu ödeme: 1.039.038 TL

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Bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri belli oldu! Faizler 22 yılın zirvesinde 9

Alternatif Bank

Faiz oranı: Yüzde 50

Net getiri: 41.530 TL

Vade sonu ödeme: 1.041.530 TL

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Bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri belli oldu! Faizler 22 yılın zirvesinde 10

ING

Faiz oranı: Yüzde 47

Net getiri: 39.038 TL

Vade sonu ödeme: 1.039.038 TL

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Bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri belli oldu! Faizler 22 yılın zirvesinde 11

TEB

Faiz oranı: Yüzde 47

Net getiri: 39.038 TL

Vade sonu ödeme: 1.039.038 TL

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Bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri belli oldu! Faizler 22 yılın zirvesinde 12

Denizbank

Faiz oranı: Yüzde 47

Net getiri: 39.038 TL

Vade sonu ödeme: 1.039.038 TL

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