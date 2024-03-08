Bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri belli oldu! Faizler 22 yılın zirvesinde

Merkez Bankası verilerine göre, TL mevduat faizlerinin ortalama getirisi yüzde 53 seviyesini aşarak, son 22 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bu yükseliş, önemli bir eşiği daha aşmış durumda. Mevduatların büyük bir kısmını oluşturan 1-3 ay arası vadeli mevduatlarda faiz oranı yüzde 53,3 ile Nisan 2002 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Peki, bankaların TL mevduat faizlerinde son durum ne oldu? İşte yeni faiz oranları ve faiz getirileri...