Bankaların nakit avans kararının ardından çözüm arayışları başladı: Vatandaş batağa sürükleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nakit avans ve kredili mevduat hesaplarında düzenlemeye gitti. Bankaların menkul kıymet tesisine tabi kredilerinin kapsamı değiştirilirken, bankalar kredi kartı nakit avansını kapattı

Borçlarını ödemekte zorlanan vatandaş, nakit akışı sağlayabilmek için kredi kartından komisyonla para çektirip, kredi kartı limitini nakit paraya çevirmeye çalışıyor.

"PARA İHTİYACINI KARŞILAMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, vatandaşı adım adım borç batağına sürükleyen bu yöntemin bankaların nakit avans kararı ardından esnaftan sıkça talep edilmeye başladığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özgür Aybaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün çok ilginç birşey yaşadık. Müşteriler elinde kredi kartı ile gelip postan şu kadar çekip bize nakit verirmisiniz, komisyonuda neyse alın demeye başladı. Dikkat ettim birçok esnafa gelen giden olmuş. Yani müşteri bankadan çekim yapamadığı için Kredi kartıyla, bize gelip bu şekilde para ihtiyacını sağlamaya çalışıyormuş. Bu durum yasal değil. Sadece bu örnekten çıkarım yaparsak, Durum gerçekten hiç iyiye gitmiyor. Karşılığı olmayan Alışveriş yapılmadan para vermek zaten kanunen yasak diyoruz.

Cezası çok büyük hiçbir esnaf yapmaz yapmamalı gerçi esnafta parada kalmadı da"