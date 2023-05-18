Bankacılık sektöründe kriz. Nakit avanstan sonra ticari kartlara da sınırlandırma

Türkiye’de çok sayıda banka, kredi kartlarından nakit avans çekilmesini durdurması kararı gündeme bomba düşmüştü.

Uygulamaya konan kararın yankıları sürerken bu kez de Garanti Bankası’nın ticari kartlarla ilgili aldığı karar şok etkisi yarattı.

TİCARİ KARTLARA TAKSİT SEÇENEĞİNE KISITLAMA GETİRİLDİ

Garanti Bankası’nın müşterilerine gönderilen bilgilendirme mesajında ticari kartlara getirilen sınırlandırmalar şu ifadelerle aktarıldı:

“Değerli Üye İşyerimiz, Garanti BBVA POS uygulamaları üzerinden Ticari Kartlarla taksit seçeneği, geçici bir sure en fazla 3 taksit ve 5.000 TL ile sınırlandırılmıştı. Bilgilerinize sunar, iyi günler dileriz.”

Garanti Bankası’nın web sitesinde “Ticari Kartlara Taksit Uygulamaları - Garanti BBVA Ticari Kartlar” bağlantısına ise an itibariyle ulaşılamıyor.

TİCARİ KART NEDİR

Ticari kartlar şirketlere özel tasarlanmış kredi kartlarına verilen genel isimdir. Ticari kredi kartları iş seyahatlerinde, akaryakıt alımlarında, konaklama gibi ve benzeri ticari harcamalarda kullanıldığı gibi mal ve hizmet alımları da dahil, tüm ticari satın almalarda kullanılabilmektedir.

NAKİT AVANS DA KALDIRILMIŞTI

Dünya Gazetesi'nde Hamide Hangül'ün haberine göre, Merkez Bankası, 16 Mayıs’ta yayımladığı yeni regülasyonla ihtiyaç kredilerinde menkul kıymet zorunluluğu getirmişti. Bu kapsamda Merkez Bankası, kredi kartı belirli bir limitin üzerinde olanlar için kredi kartı vasıtasıyla yapılan nakit çekim ve kuyum harcamalarının kredi türüne yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasını kararlaştırmıştı.

Bankacılık kaynakları, “Tüketiciler bu nakit avansla ihtiyacını karşılıyordu. Kredi kartından nakit avans çekiyordu. 1,36 faiz oranıyla. Menkul kıymet zorunluluğuyla birlikte çoğu banka, pazartesi gününden itibaren kredi kartından nakit avansı kapattı” dedi.

Sektör temsilcileri, bir ay öncesinde herkesin faiz oranı düşük olduğu için yüzde 1,36’dan kredi kartından nakit avans kullandığını belirterek, söz konusu durumun bankaların zararına bir durum olduğuna işaret etti. Bankacılık sektörüne göre, talep enflasyonu kısılmaya çalışılıyor.