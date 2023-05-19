'Kendi dövizimizi çekemiyoruz'. Bankada doları olan isyanda

Bankada parası olan da olmayan da isyandı. Kredi kartlarınının nakit avanslara kapatılmasının ardından Bankada doları olanlar da paralarını çekemediklerini iddia ediyor.

'Kendi dövizimizi çekemiyoruz'. Bankada doları olan isyanda

Bankaların kredileri frenlemelerinin ardından bir de kredi kartlarının nakit avanslara kapatılması şok etkisi yaratmıştı. TCMB bu nakit kararının bankalar tarafından yumuşatlımasını sağladı ama tüccarların bir isyanı var. O da dolarla ilgili. Çünkü "bankada dövizimiz var ama çekemiyoruz" diyorlar

Dünya Gazetesi'nden yer alan habere göre, Reel sektörde finansmana erişimde çok ciddi sorunlar yaşandığını söyleyen İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel, “Bırakın TL veya döviz kredi çekmeyi kendi dövizimize bile ulaşamıyoruz. Bankalar günlük 5 bin dolarlık sınır getirdiler. Kendi hesaplarımızdaki paramızı çekemiyoruz, ödemelerimizi yapamıyoruz, hem ithalat yaparken hem de ihracat yaparken elimiz kolumuz bağlanıyor. Biz de döviz ihtiyacımızı dışarıdan karşılamak zorunda kalıyoruz” açıklaması yaptı.

Önell, "Şu an biz kendi ithalat evraklarımızı almak için yani ham madde almak için dışarıdan döviz topluyoruz, özellikle de Kapalıçarşı’dan almak zorunda kalıyoruz. Orada da oluşan marj bizi çok zorluyor” diye konuştu.

Kredilere getirilen sınırlamaları piyasalara müdahale anlamına geldiğini söyleyen Önel, “Bu durum serbest piyasada istemediğimiz ve piyasayı çok olumsuz etkileyecek bir durum. Beklentimiz tekrar normal ekonomi politikalarına dönüş ve merkez bankasının özellikle de almış olduğu kararların esnetilmesi” dedi.

İlgili Haberler
Bankaların nakit avans kararının ardından çözüm arayışları başladı: Vatandaş batağa sürükleniyor
Bankalar kredileri frenledi. Geçen hafta alan aldı bu hafta yok
Bankalar kredileri frenledi. Geçen hafta alan aldı bu hafta yok
Merkez Bankası rezervlerinde korkunç kayıp. Tam 9,5 Milyar dolar
Bankalardan kredilere fren
Öne Çıkanlar
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
Son Haberler
Rus ordusuna 117 binden fazla sözleşmeli ve gönüllü asker alındı Dünya
Rus ordusuna 117 binden fazla sözleşmeli ve gönüllü asker alındı
Nazilli’de kuyumcuda kavga: 3 yaralı Güncel
Nazilli’de kuyumcuda kavga: 3 yaralı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 2023 19 Mayıs mesajları.. Keşfet
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 2023 19 Mayıs mesajları..
İstanbul'un iki ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına operasyon Yaşam
İstanbul'un iki ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına operasyon
Kocaeli’deki 19 Mayıs’ta ortalık karıştı. Erdoğan’ın mektubu okununca gençler yuhaladı Güncel
Kocaeli’deki 19 Mayıs’ta ortalık karıştı. Erdoğan’ın mektubu okununca gençler yuhaladı
Artvin'de tünel içinde araç yandı Yaşam
Artvin'de tünel içinde araç yandı
YSK'nın kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı Siyaset
YSK'nın kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı