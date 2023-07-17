Bankaların ödül komedisi!

Geçen hafta bir Türk bankası yabancı bir dergi tarafından ‘Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi KOBİ Bankası’ ve ‘Türkiye’nin En İyi Bankası’ seçildi.

Ne gurur verici haber(?)!

Bu ödül hangi kritere göre verildi?

Adamın sistemi çöküyor, 3 gün kepenk kapatıyor bu tür yabancı dergiler bankaya en iyi teknoloji ödülü veriyor.

Resmen tek perdelik tiyatro!

Peki nedir bu ödül saçmalığı?

Bu bankaya söz konusu dergi Londra’dan bu ödülü nasıl hak ettiğini düşünüyor?

Türkiye’den binlerce kilometre ötedeki bir dergi Türkiye’nin en iyi bankasını seçiyor???

Ödül veren dergi ya da kuruluş, Türkiye’de kaç bankanın KOBİ müşterisiyle görüştü? Veya neyi inceledi?

Kaçının bu bankadan memnuniyetini ve aldığı hizmetin kalitesini ölçtü?

Bunu Türkiye’den bir kurum yapsa da aynı soruyu sorarız.

Geçen yıl on binlerce bankacının takip ettiği bankacılık ve finans portalı ParaMedya bir anket yaptı.

Sektörün en çok sevilen CEO ve İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı kimdir diye.

Bankacılar kendileri aday gösterdi ve kendileri seçti.

Bunu yaparken de herkes Instagram Hesabı üzerinden oy kullandı.

Yani bu kadar basit, açık ve güvenilir ankette bile bu yabancı dergiden en iyi KOBİ ve Türkiye’nin en iyi bankası seçilen kurum itiraz edip, anketin metodolojisini sordu.

Kendi CEO’larına kendi banka çalışanı bile oy vermemişti.

Şimdi aynı bankaya ben soruyorum:

Bu yabancı dergi Londra’da oturduğu yerden sizi hangi metodolojiyle en iyi KOBİ ve Türkiye’nin ‘En İyi Bankası’ seçti?

Nedir bunun metodolojisi?

Bu halka açık bankanın değerli yetkililerine buradan soruyorum:

Son bir yıl içerisinde ödül aldığınız dergiye ne kadar reklam verdiniz?

Aile bankası olabilirsiniz ama halka açık ve şeffaf bir bankasınız.

Bunu da açıklamak zorundasınız.

BDDK’nın da artık bu yabancı dergilerin ödül saçmalığına bir son vermesi gerekiyor.

Birbirinden değerli bankalarımız kötü, yabancı bir ülke vatandaşlığını yine para ile alan bu uyanık patronun bankası iyi!

Açıklayın ne kadar bu dergiye reklam verdiniz bilelim.