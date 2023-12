Bankta otururken yıkılan istinat duvarının altında kalarak can verdi.

Antalya'nın Finike ilçesinde Saat 16.00 sıralarında Finike ilçesine bağlı Gökbük Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Gökbük İlkokulu öğrencileri Mihriban Kaftanlı, Serkan Can Burul ve 2 arkadaşı okul çıkışı, birlikte oynamaya gitti. Çay kenarındaki bir eve ait istinat duvarının yanında bulunan banka oturan 4 arkadaşın üzerine, 5 metrelik taş duvar yıkıldı. Mihriban Kaftanlı ve Serkan Can Burul göçük altında kalırken, diğer çocuklardan biri koşarak uzaklaşırken, diğeri ise üzerine devrilen birkaç parça taşın altından çıkıp kurtulmayı başardı.



2 SAAT SONRA ÇIKARILDILAR



Olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım isterken, çocukların da yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine hızla jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan Mihriban Kaftanlı ve Serkan Can Burul’u çıkarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Mihriban Kaftanlı ve Serkan Can Burul çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI



Ambulansa alınan 2 çocuk Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mihriban Kaftanlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedaviye alınan Serkan Can Burul'un hayati tehlikesinin bulunmadığı ve hafif sıyrıklarla olayı atlattığı öğrenildi. Mihriban Kaftanlı’nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Küçük çocuğun cenazesinin yarın öğle vakti Gökbük Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI



Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekibi, inşaatçı bilirkişi ve Cumhuriyet Savcısı tarafından inceleme yapıldı. Diğer yandan yıkılan duvarın arazi sahibi tarafından 2 yıl önce yenilendiği belirtildi. Sorumluların tespitine yönelik kapsamlı çalışmanın yürütüldüğü kaydedildi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI



Öte yandan istinat duvarının çökme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; çocuklar duvar kenarındaki bankta oturduğu sırada istinat duvarının hızla üzerlerine doğru yıkıldığı anlar yer aldı. Çocuklardan biri kaçıp uzaklaşmayı başarırken, birinin üzerine devrilen yığınların altından çıktığı, diğerlerinin ise taş ve toprak yığının altında kaldığı görüntülere yansıdı.