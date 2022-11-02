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Banu Alkan'ın 5 yıla kadar hapsi istendi

Müzisyen Nicole Rona (Peachey) Banu Alkan'ın okuduğu 'Beyaz Orkide' şarkısındaki sesin kendine ait olduğunu, Alkan'ın sadece playback yaptığını iddia ederek konuyu yargıya taşımıştı. Alınan raporların ardından Banu Alkan hakkında 'Manevi veya mali haklara tecavüz' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 13:43
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Banu Alkan'a hapis şoku! 5 yıla kadar hapsi isteniyor

Banu Alkan'ın 5 yıla kadar hapsi istendi
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Daha önce noter aracılığıyla Banu Alkan'a ihtar gönderen ve savcılığa suç duyurusunda bulunan Nicole Rona, son adım olarak da tazminat davası açtı. Rona'ın avukatı İlyas Geyik tarafından Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'ne verilen dava dilekçesinde, Rona'nın ses sanatçısı olduğu ve yaklaşık 9 yıl önce stüdyoda pilot okuma denilen ses okuması yaptığı kaydedildi. Rona'nın bilgisi ve onayı dışında bu ses okumanın kaydedildiği ve Alkan'ın bu okumayı, onay almadan şarkısının nakarat kısmında kullandığı ileri sürüldü.

"KENDİ SESİYMİŞ GİBİ LANSE ETTİ"

Dilekçede, "Şarkıyı 'Kendi eserim' diyerek televizyonlarda, radyolarda, sosyal medyada ve görsel basında kullanmış ve bu kullanımlarla birlikte maddi kazançlar elde ettiği tespit edilmiştir. Davalı Alkan, söylediği eserde nakarat ve özel okuma kısmı müvekkile ait olan sesi izinsiz kullanarak kendi sesiymiş gibi lanse etmekte ve playback yapmaktadır" denildi.

BİLİRKİŞİ: SES BANU ALKAN’A AİT DEĞİL

Milliyet’te yer alan habere göre; Şikayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında ilk olarak söz konusu şarkı, müzik bilirkişisine gönderildi. Bilirkişiden gelen rapora göre Beyaz Orkide isimli şarkının, “Beyaz beyaz orkidem deli miyim sanki ben aşkından alev alev yanıyorum orkidem” sözlerinin geçtiği nakarat bölümünde sesin Banu Alkan’a ait olmadığı tespit edildi. Ancak raporda söz konusu sesin müştekiye ait olup olmadığının ispat edilmesi için müşteki tarafından yapılan ses kaydına ihtiyaç olduğuna değinildi.

Raporun ardından bu kez müşteki Nicole Rona’nın ses kaydı alınarak şarkı yeniden bilirkişiye gönderildi. Gelen ikinci raporda da şarkının nakarat kısmındaki sesin Nicole Rona’ya ait olduğu tespit edildi.

5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Alınan raporların ardından Banu Alkan hakkında 'Manevi veya mali haklara tecavüz' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Banu Alkan’ın ikamet adresinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olduğu, polis tarafından ifadesinin alınması için arandığı ancak kendisinin ifade vermek için gelmediği belirtildi.

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