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Banu Alkan'dan evlilik açıklaması. Nikah tarihini açıkladı

Afrodit lakaplı sinema sanatçısı Banu Alkan, yaptığı açıklamada yakın zamanda evleneceğini belirtti ve düğün için tarih verdi.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 15:04
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Nikah tarihini açıkladı. Banu Alkan'dan evlilik açıklaması

Banu Alkan'dan evlilik açıklaması. Nikah tarihini açıkladı
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Sevgilisi Kemal Yıldız ile nasıl tanıştığını anlatan Banu Alkan, Ensonhaber'in YouTube kanalında İlker Koç’un sorularını yanıtladı. Banu Alkan, tanışma hikayesini şu sözlerle anlattı,

''GEORGE CLOONEY GİBİ''

“Bebek’te bir restoranında, balık restoranında.Ben uzaktan gördüm onu sonra yaklaştı dedi ki, “Merhaba, oturabilir miyim”. “Nasıl yani” dedim. Cesarete bak, özgüven müthiş. Şöyle bir baktım. Allah’ım George Clooney gibi.” ifadelerini kullandı. Sözlerine devam eden Alkan, “Hayranlarımdan tabii ama ‘Oturabilir miyim?’ kimse diyemez” dedi.

“ZEKASINI ANLADIĞIM ANDA AŞIK OLDUM” 

Sevgilisi Kemal Bey’e âşık olduğunu dile getiren Afrodit, “Yemek boyunca çok tatlıydı. Zekasını sonradan anladım. Zekasını anladığım anda âşık oldum.

Çünkü zekâ benim için çok önemli bir faktör” dedi. Afrodit “İlk görüşte aşk diyebiliriz. Dedim ki kendi kendime ‘Bu benim. Bu benim olmalı’ dedim. Dedim yani” ifadelerini kullandı.

BANU ALKAN EVLİLİK TARİHİ VERDİ 

Yakın zamanda evleneceğini belirten Afrodit, düğün için tarih verdi. Afrodit, “Düğün hazırlıklarına başladık. Mayıs, haziran gibi düşünüyoruz.” dedi.

''MEKANI KENDİ SEÇSİN''

Aynı zamanda düğününü nerede yapmak istediğini söyleyen Alkan, “Daha evvel söyledik ama net mayıs ya da haziran şu an. Kemal İstanbul’da istiyor düğünü. Ben Fransa’da istiyordum bir otelde. Ama o İstanbul’da istiyor. Mekanı da kendi seçsin öyle değil mi?” İfadelerini kullandı.

 

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