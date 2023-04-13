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Banu Alkan mahkemeye polis zoruyla getirilecek

Müzisyen Nicole Rona'nın sesini izinsiz olarak ‘Beyaz Orkide' adlı şarkıda kendisine aitmiş gibi kullandığı iddiasıyla 5 yıl hapis istemiyle yargılanan Banu Alkan, önceki gün duruşmaya katılmayınca zorla getirilme kararı çıktı. 

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 09:56
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Banu Alkan hakkında zorla getirilme kararı çıktı

Banu Alkan mahkemeye polis zoruyla getirilecek
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Banu Alkan’ın seslendirdiği “Beyaz Orkide” adlı şarkının kendisine ait olduğunu iddia eden Nicole Rona, savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, 75 bin liralık tazminat davası açmıştı.

Bilirkişiden gelen rapora göre şarkının nakarat bölümündeki sesin Banu Alkan’a ait olmadığı ortaya çıkmıştı. Savcılık, sanatçı hakkında ‘manevi veya mali haklara tecavüz’ suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına Banu Alkan gelmedi. Müşteki Nicole Rona’yı ise avukatı temsil etti.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre; Mahkeme, Banu Alkan’ın zorla mahkemeye getirilmesine ve cep telefonuna SMS mesajı atılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.


 

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