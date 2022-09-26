Rihanna'dan şovu kaptığına dair toplu açıklama. İkinci fırsatı kaçırmadı

Barbadoslu şarkıcı Rihanna mayıs ayında anne olmuş ve sonrasında müzik faaliyetlerini askıya almıştı. Şarkıcı dünya çapındaki organizasyonda sahne alacağı bilgisini Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Amerikan futbol topunu tutarken çekilmiş bir karesini hesabından paylaşan şarkıcı böylelikle 2019 yılında reddettiği organizasyona bu defa evet demiş oldu.

IRKÇILIK PROTESTOSUNA DESTEK VERMİŞTİ

Şarkıcı 2019 yılında kendisine gelen teklifi, milli marş sırasında o dönemki ırkçı olaylara tepki göstermek adına diz çöken NFL eski oyuncusu QB Colin Kaepernick'e yapılan haksızlığı protesto etmek için reddetmişti. Kaepernick yaptığı protesto ardından NFL'in başka bir takımıyla imza atamamış ve işinden olmuştu.

İKİ SAATTE 3 MİLYONUN ÜZERİNDE BEĞENİ ALDI

34 yaşındaki şarkıcı, büyük haberi Pazar günü, dövmeli kolunun futbol topunu tutarken görüldüğü bir fotoğrafını paylaşarak duyurdu. Paylaşım, ilk 20 dakikada 700 bine yakın beğeni aldı. Rihanna'nın duyurusu iki saatte 3 milyonu aşan beğeni oranlarını yakaladı.

Şimdilerde yeni albüm çıkarmaktan uzak görünen şarkıcı, son zamanlarda zamanının çoğunu Fenty makyaj markasına odaklamış durumda. Rihanna bir yandan da erkek arkadaşı A$AP Rocky'yi şovlarında destekliyor.