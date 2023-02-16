Ünlü şarkıcı Rihanna bebeği ile poz verdi

Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Rihanna, 13 Mayıs Los Angeles'ta ilk çocuğunu dünyaya getirmişti. Çift, oğullarını kucaklarına alarak, büyük bir sevinç yaşamıştı.

Amerikan Futbolu Ligi şampiyonluk maçı 'Super Bowl'un devre arası şovunda sahneye çıkan ünlü şarkıcının, ikinci kez anne olmaya hazırlandığı açıklamıştı.

BEBEKLİ POZLAR GELDİ

Rihanna, bugün de sosyal medya hesabından takipçilerine büyük bir sürpriz yaptı.

Rihanna, sevgilisi ve çocuğuyla Voque dergisi için kamera karşısına geçti. Ünlü şarkıcı verdiği pozları da Instagram hesabından yayınladı.

Ünlü şarkıcının fotoğraflarına takipçilerinden beğeni yağdı.