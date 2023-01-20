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Barcelona gol yağdırdı

Barcelona, Kral Kupası'nda Ceuta'yı deplasmanda 5-0 yendi

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 04:25
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Barcelona, Kral Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Barcelona gol yağdırdı
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İspanya Kral Kupası son 16 turunda konuk olduğu Ceuta'yı 5-0 mağlup eden Barcelona, çeyrek finale yükseldi.

Organizasyonda son 16'ya kalmayı başaran tek 3. lig takımı olan Ceuta, 6 bin 500 kapasiteli Alfonso Murube Belediye Stadı'nda Barcelona'yı ağırladı.

Katalan takımına galibiyeti getiren golleri; Raphinha, Lewandowski (2), Ansu Fati ve Franck Kessie attı.

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