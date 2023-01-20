Barcelona gol yağdırdı

İspanya Kral Kupası son 16 turunda konuk olduğu Ceuta'yı 5-0 mağlup eden Barcelona, çeyrek finale yükseldi.
Organizasyonda son 16'ya kalmayı başaran tek 3. lig takımı olan Ceuta, 6 bin 500 kapasiteli Alfonso Murube Belediye Stadı'nda Barcelona'yı ağırladı.
Katalan takımına galibiyeti getiren golleri; Raphinha, Lewandowski (2), Ansu Fati ve Franck Kessie attı.
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