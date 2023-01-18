Memphis Depay'ın yeni takımı belli oldu

La Liga'da forma giyen Hollandalı golcü Memphis Depay, Atletico Madrid'e transfer oldu.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Barcelona'lı Memphis Depay yine bir İspanyol ekibi Atletico Madrid'e transfer olurken, 2025 yılına kadar geçerli sözleşmeye de imzayı atacak.

Sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu

Sezon sonunda Katalan ekibi Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan Depay için Atletico Madrid 3 ile 4 milyon Euro arası bonservis ödemesi bekleniyor.

Bu sezon Barcelona ile sadece 4 maçta forma şansı bulan Depay takımına 1 gol katkısı sağladı