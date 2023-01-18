18 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Memphis Depay'ın yeni takımı belli oldu

Memphis Depay'ın yeni takımı belli oldu

Barcelona'da forma giyen ve Galatasaray'la da anılan Hollandalı yıldız Depay'ın yeni takımı belli oldu.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 22:00
Takip Et

Barcelona'da forma giyen Depay'ın yeni adresi belli oldu

Memphis Depay'ın yeni takımı belli oldu
+
Aa
-

La Liga'da forma giyen Hollandalı golcü Memphis Depay, Atletico Madrid'e transfer oldu.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Barcelona'lı Memphis Depay yine bir İspanyol ekibi Atletico Madrid'e transfer olurken, 2025 yılına kadar geçerli sözleşmeye de imzayı atacak.

Sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu

Sezon sonunda Katalan ekibi Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan Depay için Atletico Madrid 3 ile 4 milyon Euro arası bonservis ödemesi bekleniyor.

Bu sezon Barcelona ile sadece 4 maçta forma şansı bulan Depay takımına 1 gol katkısı sağladı

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
1
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
﻿Emekli ülkücünün sokak röportajı mitinge döndü. Korkmadan her şeyi söyledi, bir kişi itiraz etmedi
2
﻿Emekli ülkücünün sokak röportajı mitinge döndü. Korkmadan her şeyi söyledi, bir kişi itiraz etmedi
﻿Emekli ülkücünün sokak röportajı mitinge döndü. Korkmadan her şeyi söyledi, bir kişi itiraz etmedi
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
3
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
4
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
﻿Tacizci sapığın sokakta oynayan 4 yaşındaki çocuğu kaçırma anı kameralara yansıdı
5
﻿Tacizci sapığın sokakta oynayan 4 yaşındaki çocuğu kaçırma anı kameralara yansıdı
﻿Tacizci sapığın sokakta oynayan 4 yaşındaki çocuğu kaçırma anı kameralara yansıdı
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
6
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
7
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Çalıntı otomobille yakıt alıp kaçan 2 kişi yakalandı
﻿Çalıntı otomobille yakıt alıp kaçan 2 kişi yakalandı
﻿Çalıntı otomobille yakıt alıp kaçan 2 kişi yakalandı
﻿Bodrum’da çürümüş halde ceset sahile vurdu
﻿Bodrum’da çürümüş halde ceset sahile vurdu
﻿Bodrum’da çürümüş halde ceset sahile vurdu
﻿Bodrum-Datça feribot seferlerine fırtına engeli
﻿Bodrum-Datça feribot seferlerine fırtına engeli
﻿Bodrum-Datça feribot seferlerine fırtına engeli
﻿Burdur'da uyuşturucu operasyonu. 3 kişi tutuklandı
﻿Burdur'da uyuşturucu operasyonu. 3 kişi tutuklandı
﻿Burdur'da uyuşturucu operasyonu. 3 kişi tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.