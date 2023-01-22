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Barcelona Getafe'yi tek golle geçti

İspanya La Liga'nın 18. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Getafe'yi 1-0 mağlup etti.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 23:10
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La Liga'da lider Barcelona Getafe'yi tek golle yendi

Barcelona Getafe'yi tek golle geçti
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Barcelona'nın galibiyet golünü, 35. dakikada Pedri attı.

Ligde bir maçı eksik olan Barcelona, 14. galibiyetini alarak 44 puanla liderliğini sürdürdü.

Üçü lig, biri Kral Kupası olmak üzere art arda dördüncü yenilgisini yaşayan Getafe ise 17 puanla 16. sıraya geriledi.

Getafe'de ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu Enes Ünal, karşılaşmanın 82. dakikasında sarı kart gördükten sonra yerini Juan Latasa'ya (Dk. 85) bıraktı.

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