Memphis Depay imzayı attı

Memphis Depay'ın yeni takımı resmen Atletico Madrid oldu.
Adı Galatasaray'la anılan Hollandalı golcü İspanya'da kaldı.
Atletico Madrid, Memphis Depay ile 3 milyon Euro bonservis + 1 milyon Euro bonuslar karşılığında 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Bu sezon 4 resmi maçta Barcelona forması giyen Depay, 1 gol attı.
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