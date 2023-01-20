Memphis Depay imzayı attı

Memphis Depay'ın yeni takımı resmen Atletico Madrid oldu.

Adı Galatasaray'la anılan Hollandalı golcü İspanya'da kaldı.

Atletico Madrid, Memphis Depay ile 3 milyon Euro bonservis + 1 milyon Euro bonuslar karşılığında 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Bu sezon 4 resmi maçta Barcelona forması giyen Depay, 1 gol attı.