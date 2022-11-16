Lewandowski ve Pique'nin cezaları belli oldu

Şampiyonluk mücadelesi veren Katalan ekibi, El Sadar Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Osasuna'ya konuk olmuştu.

Mücadelenin altıncı dakikasında David Garcia'nın golüne engel olmayan Barcelona, 11. ve 30. dakikada iki sarı kart ve ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Robert Lewandowski'nin de atılmasıyla maçı daha da zora sokmuştu.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Gerard Pique de devre arasında hakemlerle yaşadığı diyaloglar nedeniyle kırmızı kart görmüştü.

10 kişi kalmasına rağmen 48. dakikada Pedir'nin golüyle beraberliği yakalayan Barcelona, 85. dakikada Raphinha'nın attığı golle öne geçerek sahadan üç puanı alan taraf olmuştu.



LEWANDOWSKI'DEN HAKEME ŞOK HAREKET

30. dakikada kırmızı kart gören Polonyalı yıldız, saha kenarına doğru gelirken işaret parmağının üstünü iki kez burnuna değdirerek hakemi işaret etmişti.

Lewandowski'nin bu hareketi, hakemin uyuşturucu madde kullandığını ima ettiği şeklinde yorumlandı. Maçın ardından Hakem Jesus Gil Manzano'nun buna raporunda yer verdiği öğrenilmişti.

PIQUE NEDEN ATILDI?

Futbolu bırakma kararını duyuran Gerard Pique de soyunm odası koridorlarında hakemlerle tartışmış ve Hakem Gil Manzano'ya küfür etmişti. Tecrübeli stoper de bu yüzden kırmızı kart görmüştü.

CEZALAR AÇIKLANDI

İspany Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Lewandowksi üç maç ceza aldı. Müsabaka Komitesi , Federasyon Disiplin Yasası'nın 124. maddesi gereğince, Lewandowski'ye çifte sarı kart nedeniyle oyundan atılması ve "hakeme saygısızlık ettiği" için iki maçlık yaptırım uygulanmasına karar verdi.

Çift sarı kart gördüğü için de bir maç ceza alan Polonyalı golcünün toplam cezası üç maç olarak belirlendi. Bu cezaya göre Lewandowski, Espanyol, Atletico Madrid ve Getafe maçlarında takımını yalnız bırakacak.

Gerard Pique ise dört maç ceza aldı. Katalan oyuncunun hakeme ettiği hakaretler nedeniyle, Disiplin Kanunu'nun 99. maddesi gereğince dört maç ceza verilmesine karar verildi.

Öte yandan Barcelona'nın bu kararlara itiraz etmesi bekleniyor.