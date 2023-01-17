18 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Shakira'nın Pique intikamı: Kayınvalidesine balkondan cadı maketi gösterdi

Shakira'nın Pique intikamı: Kayınvalidesine balkondan cadı maketi gösterdi

Pique tarafından aldatılan Shakira'nın intikamı acı oldu. Dünyaca ünlü şarkıcı kayınvalidesi görsün diye balkonuna cadı maketi koydu!

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 23:23
Takip Et

Balkonuna cadı maketi yerleştirdi: Shakira Pique'den intikam aldı

Shakira'nın Pique intikamı: Kayınvalidesine balkondan cadı maketi gösterdi
+
Aa
-

Aldatıldığını öğrenince futbolcu sevgilisi Gerard Piqué'yle 11 yıllık ilişkisini geçen yıl bitiren Shakira, bir süredir şarkılı göndermeleriyle gündemde. 

BALKONUNA CADI YERLEŞTİRDİ

Ayrıldıktan sonra Piqué'nin annesi ile yan yana evlerde yaşamaya devam eden Shakira, şarkısında "Beni kayınvalidemle komşu olarak, kapımda basın yığınıyla ve hükümetle borç içinde bıraktın / Beni incittiğini sandın ama beni daha güçlü biri yaptın" ifadelerini kullanmıştı.

İspanyol gazeteci Marc Leirado Millan, Twitter'da yaptığı paylaşımlarda Shakira'nın, Piqué'nin annesinin evine bakan balkonuna bir cadı yerleştirdiğini öğrendiğini söyledi.

HAYRANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Gelişmeleri takip eden gazeteci, "İşin en komik yanı, cadının iki ev arasında bir oyun haline gelmiş olması. Piqué'nin annesi kızınca kaldırılıyormuş, Shakira'nın emriyle geri konuyormuş" dedi.

Olayın duyulmasının ardından sosyal medya kullanıcıları Shakira'nın evinin önüne gidip cadıyı görmeye çalıştı.

Video kaydı alan birisi, Shakira'nın evinde yüksek sesle Piqué'yi iğnelediği şarkının çalındığı anları paylaştı.

ŞARKI GÜNDEME OTURDU

Shakira, geçen çarşamba günü piyasaya çıkardığı son şarkısı Out of Your League'de (Dengim Değilsin), Piqué'ye yaptığı göndermelerle gündeme oturmuştu.

Shakira’nın hayranları şarkı sözlerindeki “Sana geri dönmeyeceğim, benim için ağlama ya da bana yalvarma/ Seni eleştirmelerinin benim hatam olmadığını anladım/ Sadece müzik yapıyorum, bu seni rahatsız ediyorsa üzgünüm” ifadelerinin Pique’yi işaret ettiğini düşünüyor.

Şarkı sözlerinde geçen “Beni kırdığını düşünüyorsun ama beni daha güçlü yaptın/ Kadınlar artık ağlamıyor, bunu kazanca dönüştürüyor” ifadeleri de sosyal medyada oldukça dikkat çekmişti.

35 yaşındaki Piqué, Shakira'yı 23 yaşındaki Clara Chia Marti'yle aldatmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
1
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
2
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
3
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
4
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
﻿90’larda mağduriyetin sembolü olan başörtüsü bugün zulmün aracına çevriliyor. Muhabire 'Kafan hava alsın' diyen kadın konuştu
5
﻿90’larda mağduriyetin sembolü olan başörtüsü bugün zulmün aracına çevriliyor. Muhabire 'Kafan hava alsın' diyen kadın konuştu
﻿90’larda mağduriyetin sembolü olan başörtüsü bugün zulmün aracına çevriliyor. Muhabire 'Kafan hava alsın' diyen kadın konuştu
﻿Yusuf Demir'e Süper Lig'den teklif geldi. Sıcak bakıyor
6
﻿Yusuf Demir'e Süper Lig'den teklif geldi. Sıcak bakıyor
﻿Yusuf Demir'e Süper Lig'den teklif geldi. Sıcak bakıyor
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
7
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
﻿Sırbistan'da hava kirliliği eylemi
﻿Sırbistan'da hava kirliliği eylemi
﻿Sırbistan'da hava kirliliği eylemi
﻿Marmara Denizi'nde 3,1 büyüklüğünde deprem
﻿Marmara Denizi'nde 3,1 büyüklüğünde deprem
﻿Marmara Denizi'nde 3,1 büyüklüğünde deprem
﻿Pentagon Sözcüsü F-16 satışı yorumu 'Türkiye bölgede değil dünyada önemli bir ortaktır'
﻿Pentagon Sözcüsü F-16 satışı yorumu 'Türkiye bölgede değil dünyada önemli bir ortaktır'
﻿Pentagon Sözcüsü F-16 satışı yorumu 'Türkiye bölgede değil dünyada önemli bir ortaktır'
﻿Haksız rekabetin önüne geçmeyi amaçlayan kanun teklifi komisyondan geçti
﻿Haksız rekabetin önüne geçmeyi amaçlayan kanun teklifi komisyondan geçti
﻿Haksız rekabetin önüne geçmeyi amaçlayan kanun teklifi komisyondan geçti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.