Barcelona'nın PSG zaferindeki en önemli detayı açıkladı. Mirza Şeker yazdı

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Barcelona'nın PSG zaferindeki en önemli detayı açıkladı. Mirza Şeker yazdı
Mirza Şeker yazdı...

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları başladı ama ne başladı!
Arsenal evinde Bayern Münih ile 2-2 berabere kalırken, nefesleri kesen Real Madrid ve Manchester City maçı 3-3 sona erdi.
Devler Ligi'nde bugün bir başka güzel maç vardı: PSG ve Barcelona.
Bana kalırsa maçın favorisi PSG'ydi. Ancak burası Şampiyonlar Ligi. Burada her şeyin gerçekleşmesi mümkün...
Mücadele yüksek tempoda başlarken, PSG Barcelona karşısında ağırlığını koydu ve topa daha fazla sahip olmayı başardı.
Ancak PSG'de Nuno Mendes, 20. dakikada gelişen Barcelona atağında topu son anda çizgiden çıkarmayı başardı.
Barcelona çoğunlukla kanatlarını kullanarak tehlike yaratmak istedi.
Özellikle Raphinha, hızını kullanarak PSG savunmasına ve kalesine zor anlar yaşattı.

BARCELONA DEPLASMANDA ÖNE GEÇTİ!
Katalan ekibi, PSG deplasmanında Raphinha ile 1-0 öne geçti.
Barcelona'nın hızlı geliştirdiği atakta Yamal, ayak dışıyla topu Lewandowski'ye doğru gönderdi.
Donnarumma'nın tokatladığı top Raphinha'nın önünde kalınca Brezilyalı yıldız topu ağlara göndermekte zorlanmadı ve skor 1-0'a geldi.
PSG taraftarı yedikleri gol sonrası büyük bir şok yaşadı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Barcelona'nın üstünlüğü ile tamamlandı.
Keyifli ve yüksek tempolu bir ilk yarı izledik.

İKİNCİ YARIYA MUHTEŞEM BAŞLANGIÇ
Paris Saint-Germain ikinci yarıya fırtına gibi başladı.
48. dakikada Dembele eski takımını yıkarken, 51'de Vitinha durum 2-1'e getirdi.
3 dakikada gelen 2 gol taraftarı ateşlerken, PSG bastırmaya devam etti.
Şampiyonlar Ligi'ni bu yüzden seviyoruz...

PEDRI SAKATLIKTAN ŞAHANE DÖNDÜ!
Raphinha Barcelona'yı sırtlamaya devam ediyor. Brezilyalı yıldız 62. dakikada Pedri'nin nefis pasında harika bir gol attı.
61. dakikada oyuna giren Pedri ise 62. dakikada yaptığı asistle skor katkısı vermiş oldu.
Sakatlıktan dönen Pedri için daha iyi bir dönüş olamazdı herhalde...

BARCELONA'DAN HARİKA GERİ DÖNÜŞ
Barcelona'da oyuna yeni girenler skor katkısı vermeye devam ediyor.
İspanyol devi, PSG karşısında harika bir geri dönüşe imza attı.
Oyuna 76'da giren Christensen, 77'de kullanılan kornerde topu ağlara yolladı ve skor 3-2 oldu.
Gerçekten inanılmaz...
Son bölümleri de nefes kesen maçı Barcelona 3-2 kazandı ve İspanya'ya avantajlı döndü.
Teknik direktör Xavi'nin kritik hamleleri PSG karşısında gol bulmasına ve sonuca gitmesine neden oldu.
61'de oyuna giren Pedri 62'de asist yaparken, 76. dakikada oyuna giren Christensen 77. dakikada topu ağlara yolladı.
Bu hamleler Xavi'nin ne kadar doğru hamleler yaptığını gösteriyor.
Haftaya oynanacak maç ise her şeyi belirleyecek.
Bakalım yarı finale kim çıkacak?

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