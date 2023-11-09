Barış Pehlivan hakim karşısına çıkıyor

Çağlayan Adliyesinde görülecek duruşmaya Pehlivan da açık cezaevinden aldığı yasal izinle katılacak.

SOSYAL MEDYADA PEHLİVAN İÇİN ADALET ÇAĞRISI YAPILDI

Dün Barış Pehlivan'ın meslektaşları ve vatandaşlar saat 17.00’da sosyal medya üzerinden #BarışınHakkı hastag’i ile bir destek videosu paylaşmıştı.

DENETİMLİ SERBESTLİĞİ YAKILMIŞTI

Pehlivan, yaptığı bir dolandırıcılık haberinde adı geçen Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner'in kendisi hakkında açtığı dava nedeniyle daha önceki davasından verilen denetimli serbestlik kararı yakılarak cezaevine gönderilmişti.