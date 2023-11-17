Barış Pehlivan tahliye edildi

3 ay önce tutuklanan gazeteci Barış Pehlivan tahliye edildi.

Reyhan Altay Aşan KAYNAK: Haber Merkezi
Barış Pehlivan tahliye edildi

3 aydır Maltepe Açık Cezaevi’nde tutulan denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmayan gazeteci Barış Pehlivan'ın tahliye edilebilmesi için hakkındaki denetimli serbestlik dilekçesi Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. Pehlivan, 3 ayın ardından özgürlüğüne kavuştu.

Pehlivan cezaevinden çıkar çıkmaz ilk açıklamayı yaptı.

NE OLMUŞTU?

‘Mide Bulandıran Öykü’ başlıklı yazısı nedeniyle Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner’in şikâyeti üzerine hakkında dava açılan gazeteci Barış Pehlivan, denetimli serbestlik hakkından faydalanamamıştı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunan Hakim Ömer Faruk Aydıner, 3 aydır cezaevinde bulunan Barış Pehlivan hakkındaki şikâyetinden vazgeçmiş, bunun üzerine dün davanın düşmesine karar verilmişti.

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