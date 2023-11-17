Barış Pehlivan'a tahliye kararı

İstanbul Anadolu 4. İnfaz Hakimliği, tutuklu gazeteci Barış Pehlivan hakkında denetimli serbestlik kararı verdi.

Karar, Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Barış Pehlivan’ın kısa süre içinde Cezaevinden tahliye edilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

‘Mide Bulandıran Öykü’ başlıklı yazısı nedeniyle Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner’in şikâyeti üzerine hakkında dava açılan gazeteci Barış Pehlivan, denetimli serbestlik hakkından faydalanamamıştı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunan Hakim Ömer Faruk Aydıner, 3 aydır cezaevinde bulunan Barış Pehlivan hakkındaki şikâyetinden vazgeçmiş, bunun üzerine dün davanın düşmesine karar verilmişti.

PEHLİVAN DÜN BU AÇIKLAMAYI YAPTI:

Gazeteci Barış Pehlivan hakkındaki davanın düşürülmesi kararının ardından, duruşma salonunun önünde bir açıklama yaptı.

Pehlivan şu ifadeleri kullandı:

Aylar önce bitmesi gereken, hiç olmaması gereken bir süreç şimdi bitti. Artık top, İstanbul Anadolu Adliyesi İnfaz Hakimliğinde. İnfaz hakimliğinin hemen bu davadaki karara göre özgürlük kararı vermesi gerekiyor hakkımda. Şu an avukatlarım İstanbul Anadolu Adliyesi İnfaz Hakimliğine başvuracaklar. Ve benim tekrar denetimli serbestliğe ayrılmamı isteyecekler. Süreci hepimiz bekleyeceğiz. Bugünden tezi yok bu sürecin bitmesi ve özgürlüğüme kavuşmam gerekiyor. Ama şunu derim ki, bu davada böylesi bir sonucun çıkması Türkiye’de adaletin geldiği maalesef kötü durumu da gösteriyor. Hala büyük bir adaletsizlik olduğunu da gösteriyor. Maalesef gazeteciler, benim gibi onlarca yüzlerce gazeteci büyük baskı altında bu mesleği yapıyorlar.