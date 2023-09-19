Barış Pehlivan'ın denetimli serbestlik talebi reddedildi. Bugün cezaevine geri dönecek

Barış Pehlivan’ın denetimli serbestlik için yaptığı başvuru Silivri İnfaz Hakimliği tarafından reddedildi. Pehlivan bugün cezaevine geri dönecek.

KAYNAK: Haber Merkezi
Barış Pehlivan'ın denetimli serbestlik talebi reddedildi. Bugün cezaevine geri dönecek

Hakkında 2020 yılında açılan ve 3 yıl 9 ay hapis cezası verilen dava kapsamında 15 Ağustos'ta 5. kez hapishaneye giren Gazeteci-Yazar Barış Pehlivan, geçtiğimiz günlerde ilk iznine çıkmıştı.

Pehlivan'ın denetimli serbestlikten yararlanarak yeniden cezaevine girmemesi için yapılan başvuru, Silivri İnfaz Hakimliğince reddedildi. Ret kararıyla birlikte Pehlivan'ın bugün cezaevine dönecek.

Kararı Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz duyurdu. Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci Barış Pehlivan bugün açık cezaevine dönüyor. Silivri İnfaz Hakimliği beklenen kararı verdi. Ne yazık ki, Denetimli serbestlik kararı talebimizi reddetti. Kararda, ne Prof. Dr. Adem Sözüer’in değinildi ne de geçici 10. maddenin neden uygulanmayacağına dair bir değerlendirme yapıldı. Kısacası, Barış Pehlivan cezaevinde kalsın denildi.

İnfaz Hakimliği Kararına, Silivri Ağır Ceza Mahkemesi’nde itiraz ettik. İtirazımızda, hukukun kişiye göre değil; eğilip, bükülmeden herkese eşit şekilde uygulanmasını istedik. Özetle, Gazeteci Barış Pehlivan için Hukuk Güvenliği talep ettik!"

ekran-goruntusu-2023-09-19-111959.png

ekran-goruntusu-2023-09-19-112013.png

ekran-goruntusu-2023-09-19-112021.png

1.jpeg

2.jpeg

3.jpeg

4.jpeg

5.jpeg

6.jpeg

7.jpeg

8.jpeg

9.jpeg

Öne Çıkanlar
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Son Haberler
Montella A Milli Takım teklifine cevap verdi Spor
Montella A Milli Takım teklifine cevap verdi
Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu. Operasyon başlatıldı Güncel
Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu. Operasyon başlatıldı
Dağın tepesine tırmanıyorlar bedava ürünü topluyorlar. Kilosunu 2 bin 500 TL'ye satıyorlar Güncel
Dağın tepesine tırmanıyorlar bedava ürünü topluyorlar. Kilosunu 2 bin 500 TL'ye satıyorlar
Özge Özberk kaynanasını çekiştirdi. “Kaynanam beni karavandan attı” Magazin
Özge Özberk kaynanasını çekiştirdi. “Kaynanam beni karavandan attı”
Rüyada sarnıç görmek ne demek? Rüyada sarnıç görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada sarnıç görmek ne demek? Rüyada sarnıç görmek neye işaret?
İstanbul Havalimanında deprem izolatörü yok. Öve öve bitirilememişti Güncel
İstanbul Havalimanında deprem izolatörü yok. Öve öve bitirilememişti
71 yaşındaki Alman turist kaldığı otelde hayatını kaybetti Güncel
71 yaşındaki Alman turist kaldığı otelde hayatını kaybetti