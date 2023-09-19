Barış Pehlivan'ın denetimli serbestlik talebi reddedildi. Bugün cezaevine geri dönecek

Hakkında 2020 yılında açılan ve 3 yıl 9 ay hapis cezası verilen dava kapsamında 15 Ağustos'ta 5. kez hapishaneye giren Gazeteci-Yazar Barış Pehlivan, geçtiğimiz günlerde ilk iznine çıkmıştı.

Pehlivan'ın denetimli serbestlikten yararlanarak yeniden cezaevine girmemesi için yapılan başvuru, Silivri İnfaz Hakimliğince reddedildi. Ret kararıyla birlikte Pehlivan'ın bugün cezaevine dönecek.

Kararı Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz duyurdu. Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci Barış Pehlivan bugün açık cezaevine dönüyor. Silivri İnfaz Hakimliği beklenen kararı verdi. Ne yazık ki, Denetimli serbestlik kararı talebimizi reddetti. Kararda, ne Prof. Dr. Adem Sözüer’in değinildi ne de geçici 10. maddenin neden uygulanmayacağına dair bir değerlendirme yapıldı. Kısacası, Barış Pehlivan cezaevinde kalsın denildi.

İnfaz Hakimliği Kararına, Silivri Ağır Ceza Mahkemesi’nde itiraz ettik. İtirazımızda, hukukun kişiye göre değil; eğilip, bükülmeden herkese eşit şekilde uygulanmasını istedik. Özetle, Gazeteci Barış Pehlivan için Hukuk Güvenliği talep ettik!"