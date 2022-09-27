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Barış Terkoğlu’ndan flaş iddia: Erdoğan'ın Amerikan PBS kanalına verdiği röportajdan o soru çıkartıldı

Gazeteci Barış Terkoğlu,,Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan PBS kanalına verdiği röportajın Türkiye'de yayınlandığını ancak bir sorunun Türk medyasında yer almadığına dikkat çekti.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 00:45
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Barış Terkoğlu’ndan flaş iddia: Erdoğan'ın Amerikan PBS kanalına verdiği röportajdan o soru çıkartıldı

Barış Terkoğlu’ndan flaş iddia: Erdoğan'ın Amerikan PBS kanalına verdiği röportajdan o soru çıkartıldı
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Gazeteci Barış Terkoğlu, Halk TV'de katıldığı programda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'de PBS kanalına verdiği röportajın Türkiye'de bazı bölümlerinin sansürlediğini söyledi.

Terkoğlu, röportajın Türkiye'de de yayınlandığını söyleyerek PBS'te çıkan röportajdan daha geniş olarak verildiğini ifade etti.

Ancak röportajdaki bir bölümün Türk medyasında yer bulmadığını söyleyen Terkoğlu, "Erdoğan'a şu soru soruluyor: Gelecek yıl yeniden seçilmek için seçmenlere karşısına çıkacaksınız. Kazanacağınızı düşünüyor musunuz yok Türkiye başka yöne gidebilir mi? Yanıtı ise: Bir kaygımız yok. Kimse yerimize geçmeyecek. Çünkü alternatif yok' oluyor. Bu kısım yayınlandı zaten" dedi.

Terkoğlu bu sorunun devamında başka bir soru daha olduğunu söyleyerek, "Size bu soruyu sormak zorundayım çünkü ABD'desiniz. Bildiğiniz gibi son iki yıl içinde burada bir seçim oldu ve adaylardan biri sonuçları kabul etmeyip itiraz etti. Türkiye'de de böyle bir şeyin olabileceğini düşünüyor musunuz?" sorusuna ise, "Bunlar olağan şeyler. Bunlar her zaman oluyor. Büyük farkla kaybetmek var ve kazanmamak var. Ama biz şu anda öyle bir konumdayız ki galip gelebileceğiz" cevabını verdiğini aktardı.

Erdoğan'ın sözlerini yorumlayan Terkoğlu, "Erdoğan, dünyaya sizin benden başka alternatifiniz yok. Ya benimle oturacaksınız ya da benimle oturacaksınız diyor" dedi.

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