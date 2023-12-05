Barış Yarkadaş İYİ Parti'nin Ankara'da aday yapacağı ismi açıkladı. Canlı yayında bomba kulis açıklandı

İYİ Parti, CHP'nin işbirliği teklifini reddederek 81 ilde kendi adaylarını çıkarma kararı aldı. Canlı yayındaki İYİ Parti’nin Ankara’da aday çıkarmayı düşündüğü ismin kulis bilgisi gündemi hareketlendirdi.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: Haber Merkezi
Barış Yarkadaş İYİ Parti'nin Ankara'da aday yapacağı ismi açıkladı. Canlı yayında bomba kulis açıklandı

İYİ Parti son günlerde yaşanan üst üste istifalar ve iddialarla çalkalanırken yerel seçim çalışmalarını da sürdürüyor.

Yerel seçimler için 81 ilde kendi adayını çıkarma kararı alan İYİ Parti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ittifak çağrısını da Genel İdare Kurulu'na (GİK) götürdü.

İTTİFAKA HAYIR YANITI ÇIKTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısına başkanlık yaptı ve toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akşener, CHP’nin yerel seçimlerde ittifak önerisine Genel İdare Kurulu’ndan "hayır" kararı çıktığını belirtti.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, kararın Genel İdare Kurulu'nda 35'e 14 oy çokluğu ile alındığını aktardı. Zorlu, "2024 yerel seçimlerine hür ve müstakil gireceğiz" şeklinde açıklama yaptı.

KULİSLERDE ADI GEÇİYOR

Tüm bu gelişmeler devam ederken tv100.com yazarı Barış Yarkadaş’tan flaş bir kulis bilgisi geldi.

Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, tv100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk olan tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, İYİ Parti’nin Ankara’da adaylık için kimin isminin geçtiğini canlı yayında açıkladı.

YARKADAŞ ADI GEÇEN O İSMİ AÇIKLADI

İYİ Parti’nin Ankara adayının kulis bilgisini aktaran Yarkadaş, İYİ Parti’nin en güçlü adaylarından biri diyerek şu ifadelere yer verdi:

"İYİ Parti’de Ankara Büyükşehir için kulislerde Cengiz Topel Yıldırım’ın adı geçiyor. Cengiz Topel Yıldırım eski CHP'lidir. Ankaragücü'nün de eski başkanı. Hatta 2019'da Mansur Yavaş olmasaydı muhtemelen aday olacaktı Ankara'da."

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