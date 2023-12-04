Meral Akşener’in ‘hayır’ kararını açıkladığı anlar kameralara böyle yansıdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazetecilerin sorusu üzerine CHP’nin yerel seçimlerde işbirliği önerisine Genel İdare Kurulu’ndan hayır kararı çıktığını açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu toplantısına başkanlık yaptı.

AKŞENER, KARARI GAZETECİLERLE PAYLAŞTI

Meral Akşener, toplantının ardından, Genel Merkez ek binasından ayrılırken, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akşener, CHP’nin yerel seçimlerde işbirliği önerisine GİK'ten hayır kararı çıktığı bilgisini paylaştı.

“Hayır kararı mı çıktı?” sorusuna, “Evet, hayır kararı çıktı” yanıtını verdi.

İYİ PARTİ 81 İLDE ADAY ÇIKARACAK

İYİ Parti 4 Aralık Pazartesi günü düzenlenen Meral Akşener başkanlığındaki GİK toplantısında 81 ilde aday çıkarma kararını görüştü.

Toplantıda yapılan gizli oylamada, 14 evet oyuna karşın 35 hayır oyu kullanıldı.

İYİ PARTİLİ İSİMLER SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili, Kurucular Kurulu Üyesi Rıdvan Uz, “Hür ve müstakil” diye yazdı.

İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin ise “Allah utandırmasın.. Hür müstakil seçimlere katılıyoruz” dedi.

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ KÜRŞAD ZORLU'DAN AÇIKLAMA

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, merakla beklenen GİK toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Zorlu, kararın oy çokluğuyla alındığını paylaşıp "GİK, 2024 yerel seçimlerine İYİ Partimizin hür ve müstakil olarak girme kararını almıştır." dedi.

Zorlu'nun açıklaması şu şekilde oldu:

"GİK toplanarak söz konusu teklife ilişkin nihai karara bağlamıştır. İYİ Parti, kendisine bir çıkış yolu aradığı zamanda umut çığlığı olarak kurulmuş ve bugünlere gelmiştir. İYİ Parti'yi aziz Türk milleti kurmuştur.

Toplantımızda hemen hemen tüm GİK üyelerimiz görüşlerini büyük açıklıkla ortaya koymuş ve oylamaya geçilmiştir.

GİK, 2024 yerel seçimlerine İYİ Partimizin hür ve müstakil olarak girme kararını almıştır. Karar oy çokluğuyla alındı. Tartışmaya kapalı.”