İYİ Parti yerel seçimin parolasını verdi. İş birliği teklifi reddedildi

Zorlu, CHP’nin iş birliği teklifini reddettiklerini ve yerel seçimlere hür ve müstakil olarak gireceklerini duyurdu. Zorlu, “İYİ belediyecilik parolasıyla milletimize hizmet etme sorumluluğunu inşallah onlarla paylaşacağız” dedi.

CHP’nin teklifine ret

Zorlu, basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve kurmaylarının genel merkezlerine yaptıkları ziyarette 2024 yerel seçimlerinde iş birliği yapma konusunda tekliflerini ilettiklerini hatırlattı. Zorlu, bu teklifi değerlendirmek için geniş katılımlı bir istişare süreci yürüttüklerini ve genel idare kurulunun nihai bir karara vardığını söyledi. Zorlu, “Genel idare kurulumuz 2024 yerel seçimlerine İYİ Partimizin hür ve müstakil olarak girme kararını almıştır” dedi.

İYİ Parti’nin hedefi

Zorlu, İYİ Parti’nin Türk milletinin kutuplaştırıldığı bir dönemde umut çığlığı olarak kurulduğunu ve Türk devletini Türksüzleştirmek isteyenlere karşı durduğunu ifade etti. Zorlu, “İYİ Parti olarak 2024 yerel seçimlerine hür ve müstakil olarak yani genel başkanımızın ifade ettiği gibi özü başımıza gideceğiz ve seçmenimizin karşısına en doğru adaylarla çıkarak İYİ belediyecilik parolasıyla milletimize hizmet etme sorumluluğunu inşallah onlarla paylaşacağız” diye konuştu. Zorlu, bu kararın ülke, millet ve parti için hayırlı olmasını diledi.

Zorlu basın açıklamasında şunları söyledi

“Bilindiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı sayın Özgür Özel ve kurmayları geçtiğimiz günlerde genel merkezimize yaptıkları ziyarette 2024 mahalli idareler seçimlerinde iş birliği yapma konusunda tekliflerini iletmişlerdir.

Bunun üzerine genel başkanımız sayın Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı sayın Özgür Özel toplantı sonrası bir basın açıklaması da yaptılar. Ve sayın Özer, kamuoyu önünde de bu genel tekliflerini tekrarlamış ve genel başkanımız da bu teklifi daha önce bu hususta karar almış olan ilk üyelerimizin değerlendirmesini getireceğini beyan etmişlerdir.

Bu çerçevede Genel İdare Kurulumuz bugün toplanarak söz konusu teklife ilişkin nihai bir karara varmıştır.

Ancak öncelikle aracılığınızla, şu görüşlerimizi milletimizle paylaşmak istiyorum.

İYİ Parti milletimizin kutup ulaştırıldığı böylesine bir dönemde kendisine bir çıkış yolu aradığı bir zamanda Türk avazı umut çığlığı olarak kurulmuş ve bugünlere gelmiştir.

Çok açık ki İYİ Parti’yi aziz Türk milleti kurmuştur. İYİ Partimiz milli kimlikten yoksun bir politikayla Türk devletini Türksüzleştirmek, siyasetini gidenlere karşı tertemiz Türk evlatlarının sesi olmuştur.

Cumhuriyet ve demokrasi, hukuk ve adalet çığlığı kulakları sağır ederken bu sesi duymazdan gelenler bilsinler, İYİ Parti Cumhuriyetin yeni yüzyılında 100 yıl önceki o inanç ve ruhla yeni bir aydınlığı müjdeleyecektir.

Ve değerli basın mensupları, mali idareler seçimi, Türk milletinin bu kötü gidişata yol açanlara mesajını vereceği bir seçim olacağı gibi, İYİ Parti açısından iktidar yürüyüşümüzde rotanın yeniden belirlenmesi anlamına taşıyacaktır, işte o rota milletimizin ta kendisidir.

Tabii bugün uzun bir günde hepimiz için genel idare kurulumuzun aldığı kararı kamuoyumuzla paylaşmak ve milletimizin takdirlerine sunmak istiyorum.

Bu birkaç günlük süreçte genel başkanımız geniş katılımlı bir değerlendirme yapmak amacıyla, yetkili kurullarımız, milletvekillerimiz, il ve ilçe başkanlarımızla istişarelerde bulunarak bu görüşmelerden elde ettiği tespit ve görüşleri de genel idare kurulu üyelerimize aktarma fırsatı bulmuştur.

Toplantımızda hemen hemen tüm genel idare kurulu üyelerimiz görüşlerini büyük bir açıklıkla ortaya koymuş ve ardından da oylamaya geçilmiştir.

Bunun altını çizmek istiyorum. Siyasi tarihimizde çok fazla örneği olmayan bir demokrasi şölenine dönüşmüştür.

Bizim için zira tüm yönleriyle bütün mesele irdelenmiş ve yapılan oylama neticesinde, Genel idare kurulumuz 2024 yerel seçimlerine İYİ Partimizin hür ve müstakil olarak girme kararını almıştır.

Unutulmamalıdır ki "Zafere giden yolda her yol mubah" anlayışına bir karşı duruştur.

Cesurlar hareketi ve hiç kimsenin şüphesi olmasın, ülkemizi karanlığa sürükleyen bu muktedir siyasi anlayışın karşısında durmaya ve fakat milli mukaddesatımıza, Milletimizin üçüncü bir yola bir alternatif çağrısına da sahip çıkarak yol yürümeye devam edeceğiz. İYİ Parti olarak 2024 yerel seçimlerine hür ve müstakil olarak yani genel başkanımızın ifade ettiği gibi "Özü başımıza" gideceğiz ve seçmenimizin karşısına en doğru adaylarla çıkarak İYİ belediyecilik parolasıyla milletimize hizmet etme sorumluluğunu inşallah onlarla paylaşacağız.

Bu kararımızın öncelikle ülkemize, milletimize, İYİ Parti ailesine hayırlar getirmesini diliyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum.”

SORU- CEVAP

Aslı Kurtuluş Mutlu: Genel idare kurulu toplantısında, büyük şehirler için ayrıca bir görüş bildirildi mi? Bir de çok söyleniyor, şu anda da konuşuluyor. Rakamlar telaffuz ediliyor. Oy birliğiyle mi alındı yoksa kaç kişi evet dedi, kaç kişi hayır dedi. Bununla ilgili de bilgi verebilir misiniz?

Prof. Dr. Kürşad Zorlu: Karar oy çokluğuyla alındı. Ve bu kararın bir özelliği var getirilen bir teklif genel başkanımız tarafından genel idare kurulumuza yansıtıldı değerlendirilmek üzere getirildi orada da bu karar bu şekilde oylandı ve çıktı tartışmaya o anlamda kapalı.

-İş birliği isteyemeyenlerin sayısına göre bugünkü iş birliği isteyenlerin sayısında bir artış var sanırım bunu nasıl yorumladınız ya da nasıl değerlendiriyorsunuz?

Prof. Dr. Kürşad Zorlu: Şimdi değerli arkadaşlar burada bir matematiksel çoğunluk veya azınlık üzerine gitmemek gerekiyor. Bildiğiniz gibi yetkili kurullar bu kararları aldığında bütünsel bir karar olarak bir İYİ Parti temsilen onun görüşünü tayin edecek şekilde alıyor ve şunun da altını çizmek istiyorum, bütün genel idare kurulu üyelerimiz bütün görüşlerini beyan ederken şunu hususun altını çizdiler, karar ne olursa olsun hepimiz Partimizin alacağı bu kararın arkasında duracağız. Ve inşallah 2024 seçimlerinde İYİ Partimizi o milletimizin arzu ettiği alternatif siyaset yolculuğuna doğru açacağız.