Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü

Kaynak: İHA
Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü
Ağrı'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Ağrı'nın Tutak-Patnos kara yolunun Oğlaksuyu köyü mevkiinde öğle saatlerinde. M.S. idaresindeki 04 AAH 776 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı sonrası kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan M.S. ve yanındaki M.S.K. yaralı olarak ambulansa Tutak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtilirken kaza sonrası araç hurdaya döndü.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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