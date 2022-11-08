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Otomobil bariyerlere çarptı, sürücü yol kenarına savruldu

Düzce Kuzey Çevre Yolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü bariyerlere çarparak yol kenarına savruldu. 1’i ağır olmak üzere, 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 07:07
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Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yol kenarına savruldu, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı

Otomobil bariyerlere çarptı, sürücü yol kenarına savruldu
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İHA'nın haberine göre; Kaza, 23.20 sıralarında Düzce Kuzey Çevre Bağlantı Yolu’nda meydana geldi. Düzce’den Bolu istikametine seyir halinde olan Yağmur Ç. idaresindeki 54 NC 774 plakalı otomobil, yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda bariyerlere çarparak ters döndü. Otomobil sürücüsü çarpışmanın şiddeti ile yol kenarına savurulurken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 

Araçtan savrularak yol kenarına uçan sürücüye bulunduğu yerde ilk müdahalesi yapıldı. Sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücü Tuğçe Ç. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Şevval D. ve Betül C.’yi Düzce’deki çeşitli hastanelere kaldırdı. 

Kaza sebebi ile kapanan yol, trafik ekiplerince kontrollü şekilde tek şeritten verildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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