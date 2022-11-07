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Ağrı’da tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı

Ağrı’nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tanker ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kaza sonrası araçlarda yangın çıktı.Kazanın ardından itfaiye ekipleri ve 112 ekipleri bölgeye sevk edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasında, 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 14:56
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Ağrı’da tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı

Ağrı’da tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı
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Ağrı’nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tanker ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kaza sonrası araçlarda yangın çıktı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti.

Kazanın ardından itfaiye ekipleri ve 112 ekipleri bölgeye sevk edildi.

DHA muhabiri Ramazan Demir, CNN TÜRK canlı yayınında şu bilgileri paylaştı:

Yakıt yüklü tankerle yolcu otobüsü çarpışıyor. Yakıt tankeri patlayarak alev alıyor.

Yolcu otobüsünde yangın çıkıyor. Başka pancar yüklü kamyonun da kazaya karıştığı ve yandığı belirtiliyor. Otobüste çok sayıda yolcu var ve çok sayıda ölü olduğu bilgisi var ancak net bir şey söyleyemiyoruz. İlk gelen bilgiye göre tanker alev alıp devriliyor, otobüs de kazaya karışıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "7 vatandaşımız hayatını kaybetti." dedi.

 

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Vatandaş
7.11.2022 15:30
Allah rahmet eylesin  
 
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