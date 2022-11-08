Cübbeli Ahmet’ten ‘siyaset’ mesajı: Ben bağımsız aday olsam kazanırım...

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İTO seçimlerinde Şekip Avdagiç'e destek istedi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'yla ilgili Ünlü, "Kaftancıoğlu tarafının desteklediği aday kazanırsa meydana gelecek bütün günahlara ortak olursunuz" ifadelerini kullandı.

tv100’de canlı yayına bağlanan Ünlü'nün açıklamalarından satır başları:



"SAĞCILAR DA BERBAT SOLCULARDA"

“Türkiye’deki sağcılar da berbat solcularda. Mesele samimiyet, dürüstlük, dürüstlük olduktan sonra Allah ‘Çalışana veririm’ diyor. Ahirete yönelik konuşmuyorsak, davasında samimi olan sağcıysa da solcuysa da kazanır. Hakiki solcular ideolojik değilse, onun bunun uşağı değilse lükse kaçmazlar, giyimlerinde kuşamlarında paylaşmacı olurlar. Üretimi desteklerler, emperyalizme karşı olmaları gerekir.

“MİLLİ KONULARA DAHA ÇOK ÖNEM VERİYORUM”

Benim şu anda çıkışlarımın ekseriyeti milli konulara daha çok önem veriyorum. Vatan bölünmesin, burada tehlike büyük, dış güçlerle irtibatı olanlara prim verilmesin.

"‘DEVLETE SERİ KATİL’ DİYEN BİR EKİP VAR"

Zaten CHP eski CHP olsaydı bunları konuşmanın bize bir lüzumu yoktu. Ben bütün solcuları demiyorum, ben orada isim vermişim ‘Devlete seri katil’ diyen bir ekip var ben o ekipten bahsediyorum. Ben burada CHP demedim, tüm solcuları demedim.

"BİZ AYNI GEMİDEYİZ BU GEMİ DE SU ALMAYA BAŞLADI"



Dindar geçinenler hayatına İslam’ı tatbik edemezlerse, lükse düşerlerse ehliyet ve liyakati terk ederlerse Müslümanlarda çöker. Biz aynı gemideyiz bu gemi de su almaya başladı burada milli olanlarla biz her türlü birliğe hazırız isterse aynı dinden olmayalım.



"BEN ARTIK BUNLARA BAKACAK HALDEN ÇIKTIM"

‘Gavurlar iktidara gelsin’ derken biz millete diyoruz ki ‘Vatanın bölünmemesi, beka sorunu, açlığa sonuna kadar sabır edelim’ diyoruz senelerdir bunu anlatıyoruz topluma ama tencere kaynamazsa adam vatanın bekası falan dinleyecek hali kalmaz. Burada hükümetler gelir, gider. Partiler bir vizyondur, değiştirir. Ben artık bunlara bakacak halden çıktım. Başımızda gözüken saiklerimizi de muvaffak etsin doğru yolu buldursun.

"İLLA ŞALVAR CÜBBEYLE MİLLİ OLUNMAZ"

Milli olanların desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim tarikattan gayri milli adam var mıdır, vardır. İlla şalvar cübbeyle milli olunmaz. (İsmailağa Cemaati’nden) Gayri milli adam aday olsa, bu tarafında da milli bir adayı olsa namazsız abdestsiz ben o zaman bu adam ‘vatanı satmaz’ derim, öbürü hacı hoca ‘satabilir, tehlikesi var, bu adamın sıkıntısı var’ derim. Ben bunu diyecek kadar dürüst bir adamım."

"BEN BAĞIMSIZ GİRSEM KAZANIRIM"

Öte yandan, 'Siyasetin alanına bu denli girmeniz ne kadar doğru?' sorusuna Ünlü, "Ben bağımsız girsem kazanırım, birçok yerden. Ben o işlere hayatta girmem. Allahta büyük konuşturmasın. Şu anda desen ki bütün Türkiye'yi sana teslim ettik sen yönet, vallahi billahi hiç gireceğim iş değil" yanıtını verdi.