Bariyerlere saplanan otomobildeki anne ve oğlu öldü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen kazada, seyir halinde yolunda ilerleyen otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı. Çevredekiler Olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekiplerini çağırırken anne ve oğlun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Baba ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN FATİH MALKOÇ KANSER HASTASIYMIŞ

Otomobilin kontrolden çıkarak bariyere saplanması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Fatih Malkoç'un 15 gün önce kanser hastası olduğunu öğrendiği ortaya çıktı.

KANSER TEDAVİSİNDEN DÖNERKEN KAZA YAPMIŞLAR

Fatih Malkoç annesi Ayşe Malkoç ve babası Saadettin Malkoç ile İstanbul'da bir hastanede kanser tedavisi sonrası Sakarya'nın Hendek ilçesindeki evlerine dönerken kaza yaptıkları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre kazada hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenazelerinin, yarın Hendek ilçesinde kılınacak ikindi namazıın ardından Hacıkışla Aşağı Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verileceği açıklandı.