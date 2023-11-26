Barselona İsrail ile ilişkilerini askıya aldı

Hamas Cumartesi günü yaptığı açıklamada, dünya çapındaki şehirlere ve belediye meclislerine, insanlığı, özgürlük ve adalet değerlerini desteklemek için Barselona belediyesinin adımlarını takip etmeleri çağrısında bulundu.

İslami Direniş Hareketi ayrıca, halkların kendi kaderini tayin hakkı ve İsrail'in çocuklara ve savunmasız sivillere yönelik katliamlarının reddedilmesi çağrısında bulundu.

Öte yandan Hamas, Hollandalı İslam düşmanı siyasetçi Geert Wilders'in "Gazzelilerin Ürdün'e göç etmesi" çağrısında bulunduğu ırkçı açıklamasını en güçlü ifadelerle kınadı.

Açıklamada, "Wilders'in yorumları 'halkımızı topraklarından, İslami ve Hıristiyan kutsallarından uzaklaştırmaya yönelik başarısız bir girişimde bulunan, Nazi-Siyonist işgalinin planlarıyla uyumlu bir faşist duruş' olarak değerlendiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.