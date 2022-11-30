﻿Bartın Amasra SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Bartın Amasra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde geçici olarak istihdam etmek üzere 1 Büro Memuru alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmkak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 yaşını bitirmiş ve 40 yaşını doldurmamış olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak

Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak

Aday personel 2 aylık deneme sürecine tabi tutulacaktır



BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanının fotokopisi

KPSS sonuç belgesi (2022 yılı)

Özgeçmiş

Adli sicil kayıt belgesi

2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çektirilmiş)

B sınıfı ehliyet fotokopisi. Yoksa 6 ay içinde B sınıf sürücü belgesi almayı kabul ve taahhüt etmek

Bilgisayar sertifikası veya transkript