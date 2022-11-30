﻿Bartın Amasra SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Bartın Amasra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde geçici olarak istihdam etmek üzere 1 Büro Memuru alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmkak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
18 yaşını bitirmiş ve 40 yaşını doldurmamış olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak
Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak
Aday personel 2 aylık deneme sürecine tabi tutulacaktır
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Nüfus cüzdanının fotokopisi
KPSS sonuç belgesi (2022 yılı)
Özgeçmiş
Adli sicil kayıt belgesi
2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çektirilmiş)
B sınıfı ehliyet fotokopisi. Yoksa 6 ay içinde B sınıf sürücü belgesi almayı kabul ve taahhüt etmek
Bilgisayar sertifikası veya transkript
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.