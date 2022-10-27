Bartın'daki maden faciasında 25 kişi hakkında gözaltı kararı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Amasra maden ocağı kazası soruşturması ile yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bartın ili Amasra ilçesinde faaliyet gösteren Amasra Türkiye Taşkömürü Maden İşletmesinde 14.10.2022 tarihinde, saat 18:15 sularında meydana gelen maden kazası olayına ilişkin olarak mülhakatımız Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında;

25 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda, Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltı işlemleri devam etmektedir.

Olayla ilgili soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."