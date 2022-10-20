İhale cenaze beklemedi: Amasra'da madenciler toprağa verilirken çıkartılan kömür satışa hazırlandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında eksi 300-350 kotunda patlama meydana geldi. Patlama sırasında mesaide olan 110 işçiden 58’i kendi imkânlarıyla kurtuldu. İstanbul’da tedavileri devam eden 6 yaralından 5’inin durumu ise ağır.

Cumhuriyet’ten Bora Erdin’in haberine göre; 41 madencinin yaşamına mal olan iş cinayetinin ardından madende yaşamı yitirenlerin cenazeleri toprağa verilirken TTK yetkilileri ise ihaledeydi. İhale 17 Ekim’de yapıldı.



Amasra TİM Lavvarında 2023’teki program ve fiili üretim ortalamasına göre; günde 84 ton üzerinden, yıllık 21 bin ton, 3 yıllık 63 bin ton kömürün torbalanması için açılan ihale 20 Eylül’de onaylandı. Saat 15’te Zonguldak’ta yapılan ihalede alınan tekliflerin değerlendirilmesi ise devam ediyor. En son kömür torbalama tesisi kurulması ve 3 yıl süreyle işlettirilmesi ihalesi 2019’da yapıldı. İhaleyi alan şirket 1 milyon 743 bin TL teklif vermişti. Teklifin kamuya maliyeti ise 1 milyon 809 bin TL olarak hesaplanmıştı. Bu yıl süresi biten ihale yenilendi.

AKP’nin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “713 çalışanı ile yılda 100 bin ton üretim yapan bir müessesedir” ifadesini kullanmıştı. Ancak ihale dosyasından bölgeden çıkarılacak madenin 2023 yılı için 21 bin ton olduğu TTK tarafından belirlendi. Tesisin 3 yıllık ise toplam 63 bin ton kömür çıkardığı belgelerde yer aldı.