20 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İhale cenaze beklemedi: Amasra'da madenciler toprağa verilirken çıkartılan kömür satışa hazırlandı

İhale cenaze beklemedi: Amasra'da madenciler toprağa verilirken çıkartılan kömür satışa hazırlandı

Amasra’da 41 madencinin yaşamını yitirdiği maden faciasının ardından cenazeler toprağa verildiği sırada Türkiye Taşkömürü Kurumu yetkilileri madendeki kömürlerin torbalanması için ihaledeydi.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 06:28
Takip Et

İhale cenaze beklemedi: Amasra'da madenciler toprağa verilirken çıkartılan kömür satışa hazırlandı

İhale cenaze beklemedi: Amasra'da madenciler toprağa verilirken çıkartılan kömür satışa hazırlandı
+
Aa
-

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında eksi 300-350 kotunda patlama meydana geldi. Patlama sırasında mesaide olan 110 işçiden 58’i kendi imkânlarıyla kurtuldu. İstanbul’da tedavileri devam eden 6 yaralından 5’inin durumu ise ağır.

Cumhuriyet’ten Bora Erdin’in haberine göre; 41 madencinin yaşamına mal olan iş cinayetinin ardından madende yaşamı yitirenlerin cenazeleri toprağa verilirken TTK yetkilileri ise ihaledeydi. İhale 17 Ekim’de yapıldı.


Amasra TİM Lavvarında 2023’teki program ve fiili üretim ortalamasına göre; günde 84 ton üzerinden, yıllık 21 bin ton, 3 yıllık 63 bin ton kömürün torbalanması için açılan ihale 20 Eylül’de onaylandı. Saat 15’te Zonguldak’ta yapılan ihalede alınan tekliflerin değerlendirilmesi ise devam ediyor. En son kömür torbalama tesisi kurulması ve 3 yıl süreyle işlettirilmesi ihalesi 2019’da yapıldı. İhaleyi alan şirket 1 milyon 743 bin TL teklif vermişti. Teklifin kamuya maliyeti ise 1 milyon 809 bin TL olarak hesaplanmıştı. Bu yıl süresi biten ihale yenilendi.

AKP’nin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “713 çalışanı ile yılda 100 bin ton üretim yapan bir müessesedir” ifadesini kullanmıştı. Ancak ihale dosyasından bölgeden çıkarılacak madenin 2023 yılı için 21 bin ton olduğu TTK tarafından belirlendi. Tesisin 3 yıllık ise toplam 63 bin ton kömür çıkardığı belgelerde yer aldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cem Uzan'dan ortalığı kasıp kavuracak açıklama: Erdoğan sakın buna yeltenmesin
1
﻿Cem Uzan'dan ortalığı kasıp kavuracak açıklama: Erdoğan sakın buna yeltenmesin
﻿Cem Uzan'dan ortalığı kasıp kavuracak açıklama: Erdoğan sakın buna yeltenmesin
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı
2
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
3
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
﻿Acun Ilıcalı'nın 20 milyon dolarlık yeni yatı! İçinde yok yok. Muhabirken nasıl trilyoner oldu
4
﻿Acun Ilıcalı'nın 20 milyon dolarlık yeni yatı! İçinde yok yok. Muhabirken nasıl trilyoner oldu
﻿Acun Ilıcalı'nın 20 milyon dolarlık yeni yatı! İçinde yok yok. Muhabirken nasıl trilyoner oldu
﻿Mülakatla elenen savcı adayı yaşadıklarını Kılıçdaroğlu’na anlattı
5
﻿Mülakatla elenen savcı adayı yaşadıklarını Kılıçdaroğlu’na anlattı
﻿Mülakatla elenen savcı adayı yaşadıklarını Kılıçdaroğlu’na anlattı
﻿İstanbul'dan Yunanistan'da tatil yaptığı adaya eşinin canı istedi diye özel jetiyle künefe getirten Ekim Alptekin iflas etti
6
﻿İstanbul'dan Yunanistan'da tatil yaptığı adaya eşinin canı istedi diye özel jetiyle künefe getirten Ekim Alptekin iflas etti
﻿İstanbul'dan Yunanistan'da tatil yaptığı adaya eşinin canı istedi diye özel jetiyle künefe getirten Ekim Alptekin iflas etti
﻿ABD’li yetkililer Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ne konuştu. Bloomberg sır görüşmeyi açıkladı
7
﻿ABD’li yetkililer Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ne konuştu. Bloomberg sır görüşmeyi açıkladı
﻿ABD’li yetkililer Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ne konuştu. Bloomberg sır görüşmeyi açıkladı
﻿Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
﻿80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
﻿80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
﻿Okan Buruk, Galatasaray'ı karıştırmak isteyenleri açıkladı
﻿Okan Buruk, Galatasaray'ı karıştırmak isteyenleri açıkladı
﻿Okan Buruk, Galatasaray'ı karıştırmak isteyenleri açıkladı
﻿Kerem Kamal dünya şampiyonu
﻿Kerem Kamal dünya şampiyonu
﻿Kerem Kamal dünya şampiyonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.