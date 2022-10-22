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41 işçinin öldüğü Amasra'daki maden ocağının yöneticilerine başarı belgesi verilmiş. Hem de Sayıştay'ın uyardığı sene

Bartın'da 41 işçinin hayatını kaybettiği maden faciası öncesinde, TTK genel müdürünün üretim müdürünün ' başarı belgesi' verdiği ortaya çıktı. Maden ocağın yöneticileri ile AKP teşkilatlarıyla yakınlığı dikkat çekti.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 10:04
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TTK Sayıştay'ın 'grizu' için uyardığı yıl facianın gerçekleştiği kömür madenine 'başarı belgesi' vermiş!

41 işçinin öldüğü Amasra'daki maden ocağının yöneticilerine başarı belgesi verilmiş. Hem de Sayıştay'ın uyardığı sene
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Bartın’ın Amasra ilçesinde 41 işçinin yaşamını yitirdiği ve 5 işçinin ağır yaralandığı maden ocağı için Sayıştay’ın “Grizu patlama riski artıyor” diye uyardığı yıl, TTK genel müdürünün üretim müdürü ile birlikte birçok kişiye “başarı belgesi” verdiği ortaya çıktı. Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bağlı kömür madeni yöneticilerinin, AKP teşkilatlarıyla yakınlığı dikkat çekiyor.

Özdemir 4 Şubat 2021 yılında AKP Bartın İl Başkanlığı’na yaptığı bir ziyareti de sosyal medyasından paylaştı. Özdemir, “Yeniden Ak Parti il başkanlığına seçilen Turan Kalaycı başkanımızı müessese müdür yardımcımız Süleyman Sırrı Bayraktar ile ziyaret ettik. Yeni dönemde kendilerine hayırlı çalışmalar diledik” ifadelerini kullandı. Özdemir’in Kalaycı ile ilgili “başkanımız” ifadelerini kullandı.

BAŞARI BELGESİ VERİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Patlamanın gerçekleştiği Amasra Müessese Müdürlüğü’nde TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu tarafından üretim müdürü Salih Atmaca’ya, Sayıştaş’ın grizu uyarısı yaptığı 2019’da “başarı belgesi” verilmesi ortaya çıktı. Kazım Eroğlu tarafından başarı belgesi alan diğer isimler ise işletme müdürü Selçuk Ekmekçi, elektro mekanik müdürü Mehmet Güneş, iş güvenliği ve eğitim şube müdürü Engin Pazar, elektro mekanik baş mühendisi Rafet Demir ile maden mühendisi Bağdat Mısırlı.

İŞÇİ SAYISI YETERSİZ
Kurum yöneticileri başarı belgeleriyle ödüllendirilirken TTK 2021 yılı faaliyet raporunda Amasra Müessesesinde işçi sayısının 818 kişi olarak programlandığı ancak 731’de kaldığı belirtildi. İdari servislerde 15 istihdam planlanırken 16 istihdam gerçekleşti. Ana üretimde 539 işçi çalıştırılması planlanırken bu sayının da 510’da kaldığı öğrenildi. 

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M. T
22.10.2022 10:58
Şimdide sarayda bir iki görev verir dünya lideri.  
 
Federal
22.10.2022 10:57
41 canın hesabını nasıl vereceksiniz bir düşünün. Günün birinde o toprağa siz de gireceksiniz.  
 
asena
22.10.2022 10:43
Küfür yasakmı?  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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