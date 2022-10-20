Maden kazasıyla ilgili Araştırma Komisyonu kuruldu. Aaa hayret, AKP ve MHP reddetmedi

Amasra'daki maden faciasının araştırılması amacıyla TBMM'de komisyon kurulmasına karar verildi.

TBMM Genel Kurulu’nda, AKP, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP’nin ortak önergeleriyle, Amasra’da meydana maden kazasıyla ilgili Araştırma Komisyonu kuruldu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş Başkanlığı'nda toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkanvekilleri söz alarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Daha sonra 14 Ekim günü, 41 işçinin öldüğü Amasra'daki kömür madeninde yaşanan patlamayla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergeler gündeme geldi. Aynı mahiyette verdikleri AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin önergeleri birleştirilerek görüşüldü.

Kabul edilen önerge ile Amasra maden kazasının tüm yönleriyle araştırılması ve tedbirlerin alınması amacıyla Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

NE OLMUŞTU?

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında 14 Ekim günü akşam saatlerinde grizu patlaması meydana geldi. Bartın Valiliğinin açıklamasına göre patlama saat 18.15 sıralarında -300 kotunda meydana geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun (11.40) yaptığı son açıklamaya göre madende yaşamını yitirenlerin sayısı 40'a çıktı. Soylu, 11 işçinin hastanelerde olduğunu, 1 işçinin durumu ile ilgili ise belirsizlik olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ulaşılamayan 1 kişiye de ulaşıldığını belirtti ve yaşamını yitirenlerin sayısının 41'e yükseldiğini duyurdu.

(Kaynak: DHA)