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Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Bartın'da yolcu otobüsü kontrolden çıktı. Devrilen otobüste çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 08:36
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Bartın-Zonguldak karayolunda yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
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Bartın-Zonguldak kara yolu Akçamescit mevkisinde bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.

AA'nın aktardığına göre; ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

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