Amasya'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
AA'nın haberine göre; İstanbul'da Giresun'un Alucra ilçesine giden İbrahim Bulut yönetimindeki Rota Turizme ait plakalı yolcu otobüsü, Kayadüzü mevkisinde Selahattin İnanır'ın kullandığı TIR'la çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüsteki yolculardan Dursun Şerbetçi ve Temel Aslantürk hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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